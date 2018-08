Sportwagens minder populair dan ‘slaapbankbus’

En het gebeurt nog niet eens bij de minsten.

Ondergetekende kreeg vanochtend een berichtje van pa (ook een Willem) binnen: hij was terug van vakantie en extra vroeg richting Nederland gereden. 735 km in iets minder dan vijf en een half uur, dat is lekker doorrijden en het is eigenlijk alleen mogelijk in Duitsland. Uiteraard, het zou in andere landen kunnen, maar bij onze Oosterburen is het voor een groot gedeelte legaal. We realiseren het ons veel te weinig, maar Nederland is een geweldig land. Niet alleen Nederland zelf, maar ook omdat het gelegen ligt naast het automobiele walhalla van deze wereld. Nürburgring Nordschleife, de AutoBahn, prestigieuze automerken en ontelbare tuners. Je zou denken dat iedereen in Duitsland een sportwagen heeft of wil hebben.

Mooi niet, dus. Uiteraard, er worden sportwagens gebouwd en verkocht in Duitsland, maar veel te weinig. Sterker nog, in de eerste helft van dit jaar werden er meer campers verkocht dan sportwagens. Voor wie terecht niet weet wat campers zijn: dat zijn óf busjes met een matras, kookstel en toilet of een soort gemotoriseerde caravan. De camper is bizar populair in Duitsland. Zo stegen de verkopen 14,4% in vergelijking met het jaar daarvoor. In de eerste helft van 2009 werden er zo’n 12.000 campers aan de man gebracht. Dat aantal bleef elk jaar groeien tot 31.000 exemplaren in 2018. De sportwagens deden het aanzienlijk minder goed: 25.713 stuks. De horror. Volgens het KBA rijden er nu 486.893 campers in Duitsland rond.

Van die kleine half miljoen is ongeveer de helft gebaseerd op een Fiat Ducato. De Italiaanse bus is dit jaar in verhouding nóg populairder: 80% was een Fiat Ducato-derivaat. Dat zijn 19.428 exemplaren. Opvallend: daarmee is de Fiat Ducato een populairdere Fiat dan de 500, waarvan er 3.000 mínder werden verkocht. Nummer 2 en 3 zijn de Citroën Jumper en de Peugeot Boxer, wat natuurlijk exact dezelfde auto’s zijn. Op nummer vier vinden we de Volkswagen California. Dat is een camper op basis van de Volkswagen Transporter. Sinds kort is er ook een Grand California, op basis van de Crafter. Nu weet je precies waarom Volkswagen met dit model kwam aanzetten.

De reden voor de populariteit van de camper laat zich eenvoudig raden: de aanhoudende vergrijzing. De grijzende Duitser vind zo’n polyester spaanplaat-mobiel helemaal geweldig voor zijn pensioen. Om dat luister bij te zetten zien we enkel jonge, hippe mensen met dynamische levensstijl.