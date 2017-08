Landelijk wonen + een vette carport? Zoek niet verder!

Je bent die grote stad he-le-maal beu en zoekt een aardig onderkomen voor je autocollectie? Dat treft.

In het Drentse Drouwenerveen kwamen we dit stulpje tegen dat aan je wensen voldoet. Toegegeven: het ligt wat verder weg van de bewoonde wereld en de kans is aanwezig dat je meer woon-werk kilometers zult maken. Daar staat tegenover dat je voor een aardige prijs een dik huis met dito lap grond koopt en dat je niet of nauwelijks wordt geconfronteerd met de nadelen van het wonen in een grote stad.

De villa staat op een kavel van 6.000 m² en in de tuin kun je doen en laten waar je zin in hebt. Er is toch niemand die het ziet. De woonboerderij heeft een woonoppervlak van 318 m² en is in 2005 nog gerenoveerd. Als we de begeleidende tekst mogen geloven is daarbij de focus vooral gelegd op afwerking en kwaliteit, dus reken maar dat je er nog even warmpjes bij zit.

Ook aan het autogedeelte is gedacht, want daarom schrijven we over dit huis. De carport biedt plaats aan vier auto’s en zo te zien zijn de huidige bewoners van het pand nogal liefhebbers van de chiquere Britse automobiel. Tel daarbij op dat metropolen als Stadskanaal en Borger op slechts 10 minuutjes rijden liggen, en je moet toegeven dat de verkopers een goede case hebben.

Vooruit, beetje flauw. Bij biedingen vanaf 500.00 euro mag je komen onderhandelen. Voor dat geld koop je in Amsterdam een bezemkast die helemaal aan gort is ge-Airbnb’d, dus denk er eens over na.

Dank aan @tenaci en @lj voor het tippen!