Huis in niemandsland met garage voor meerdere auto’s

Rust en ruimte om je auto's uit te laten.

Regelmatig komen hier interessante huizen voorbij. Meestal gelegen in de Randstad. De prijzen liggen hier doorgaans hoger en de ruimte is minder. Voor de autoliefhebber zonder sociale contacten in het westen des lands is deze woning uitermate geschikt. Het huis staat in de omgeving van Voerendaal. Ruim 200 kilometer verwijderd van steden als Rotterdam en Amsterdam.

Het huis is in 2016 gebouwd en kent een moderne inrichting. Toegegeven: het huis en de tuin ogen alles behalve exotisch, maar het echte feest moet zich dan ook in de garage afspelen. De woning beschikt namelijk over een keurige inpandige parkeergarage. Volgens de advertentie is er plaats voor drie auto’s. Als we de foto’s mogen geloven dan kun je er wel meer dan drie voertuigen kwijt.

Bij het verlaten van de oprit geen vervelende stoplichten of druk stadsverkeer, maar het Limburgse heuvellandschap met rustige wegen. Het huis is met een vraagprijs van 1.295.000 euro niet voordelig te noemen, al krijg je er wel wat voor terug.

Met dank aan Bart voor de tip!