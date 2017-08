Wil je weten waar Kimi Raikkonen in 2018 werkt?

De Koning van de Lach heeft een dienstbetrekking voor komend jaar.

Een lange intro lijkt ons overbodig, dus we cutten meteen to the chase. Kimi Raikkonen rijdt namelijk ook volgend jaar voor Ferrari in de Formule 1! De flamboyante Fin lijkt er al een paar jaar absoluut geen zin meer in te hebben. Dat de Italianen hem toch willen houden kan maar één ding betekenen: ze zijn iets van plan.

De kampioen van 2007 rijdt vrij ongeïnspireerd in de rondte. Dat heeft voor- en nadelen. Hij zal immers minder punten bij elkaar harken dan een topper als Sebastian Vettel, maar diezelfde Vettel heeft weer geen lastige teamgenoot die hem het gras voor de voeten wegmaait. Uiteindelijk is het team dus de grote winnaar. Denk maar terug aan wat er vorig jaar tussen Hamilton en Rosberg allemaal speelde.

Ondertussen loopt het contract van Vettel aan het einde van dit seizoen af. Wat de Duitser gaat doen is vooralsnog onbekend, maar met het aanblijven van Raikkonen lijkt de kans groot dat Vettel ook komend jaar bij Ferrari rijdt. En toch willen we nog wat olie op het speculatievuur gooien.

Ferrari lijkt namelijk niet de kans te willen bieden aan jong talent om zich bij het topteam te bewijzen. Betekent deze gang van zaken dat ze de deur op een kier willen houden voor een talent? Een megatalent? Een megatalent waarvan de voornaam met een ‘M’ begint..?