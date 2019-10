“Lando Norris onderdeel van Mercedes-programma”

De jonge Brit is naar verluidt een nieuwe aanwinst bij het regerende kampioenenteam.

Als we kijken naar de teams en bestuurders die sinds 2014 een titel hebben gehaald, zien we een opvallend patroon. In 2014 was het Lewis Hamilton, in een Mercedes. In 2015 was het Mercedes, wederom bestuurd door Hamilton. In 2016 was er voor de afwisseling even een titelzege voor Nico Rosberg, wel in een Mercedes. En in 2017 en 2018 was het weer Hamilton, met jawel: een Mercedes. Het behoeft geen uitleg dat het team van de Silberpfeile ietwat dominant is in de huidige F1. Het team waar Toto Wolff met de scepter zwaait is ook dit jaar weer goed bezig en opnieuw een zege ligt redelijk voor de hand. Geen overhaaste conclusies trekken daarover, maar goed, het bewijst dat Mercedes het materiaal en meestal ook de bestuurders heeft om regelrecht naar de titel te rijden.

Wie de auto’s besturen rouleert echter vaak, kijk maar naar wat er gebeurde met Pierre Gasly in de zomerstop. Verder zijn er een hoop nieuwe namen opgedoken in de F1 dit jaar, één daarvan is Lando Norris. Doordat hij bij een middenmoot team zit moet je niet verwachten dat hij direct de titel binnensleept, maar voor zijn team McLaren levert hij prima werk voor een nieuwkomer. Als dat je eerste indruk is, dan heb je grote kansen in de F1. Maar er is nog iets aan de hand. Sinds McLaren de deal met Renault niet verlengde en volgend jaar Mercedes verantwoordelijk is voor de aandrijflijn van de McLaren-bolides, vonden er wat contractuele veranderingen plaats in het management van beide teams.

Eén van die veranderingen is het feit dat Lando Norris nu deel uitmaakt van het programma van Mercedes, aldus AutoMoto. Dat betekent niet dat er bevestigd wordt dat de 19-jarige Brit per direct daar een stoeltje verzekert. Wel kan het betekenen dat hij op de radar van Mercedes staat en daarmee een aanstormend jong talent is bij het topteam. Met Hamilton en Bottas die een één-tweetje vormen in het huidige klassement is het niet nodig dat Mercedes hun opties herziet, maar je weet maar nooit.