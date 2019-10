Dit kost de Polestar 2 in Nederland

Gaat hij in het vaarwater van Tesla zitten, of hebben zij nog steeds een betere deal?

Polestar begon als een tuner voor Volvo. Nadat de S60 en V60 Polestar niet een gigantisch succes werden, pakten ze het iets anders aan. Polestar werd een zelfstandig merk in de Geely-alliantie en begon met de Polestar 1. Nadat deze 600 pk sterke hybride coupé de wereld warm maakte, kwamen ze met een auto die daadwerkelijk een commercieel succes kan worden. De Polestar 2, een middenklasse sedan met een 100 procent elektrische aandrijflijn. Met zijn 408 pk (300 kw) en een potentiële actieradius van 500 km is het een sterke middenmoter in de nieuwe wereld der ‘betaalbare’ elektrische auto’s. De koning in dit segment is de Tesla Model 3 met vergelijkbare specs. Ten minste, als de prijs ook gelijk is.

De Polestar 2 gaat in Nederland alles vanaf 59.800 euro kosten (wat overigens net iets te veel is om te genieten van acht procent bijtelling over het hele bedrag). Als de configurator net zo simpel is als die van de Polestar 1, dan zal het met alle opties ook niet veel meer worden. Zoals gezegd: 300 kw, vierwielaandrijving en een batterijpakket van 78 kWh waar je dus theoretisch 500 km mee kan afleggen. De sprinttijd ligt onder de vijf seconden en door Öhlins-veren is de verrassend sportief, een beetje zoals de Volvo S60 Polestar Engineered. Let wel dat de Polestar 2 ietsje kleiner is van formaat, je kan hem vergelijken met wat in de huidige strategie een Volvo S40 zou zijn. Op het gebied van veiligheid wil Polestar hun Volvo-genen bewijzen, vooral gericht op passieve- en actieve veiligheidssystemen en structurele integriteit. Hier scoort Tesla goed, dus als ‘Volvo’ met elektrische auto’s op de proppen komt, moet dat een belangrijk speerpunt zijn. Qua technologie is het de eerste auto met een infotainmentsysteem wat draait op Android, waardoor je favoriete Google-apps makkelijk te gebruiken zijn in de auto en waarschijnlijk de connectiviteit met Android-smartphones erg goed in elkaar steekt.

Belangrijker is hoe hij het doet tegenover de Model 3. Met 58.980 voor de Long Range is dat de versie die met de Polestar te vergelijken is. Qua WLTP-actieradius trekt de Tesla aan het langere eind, deze kan volgens Tesla 560 km ver komen, 60 km meer dan de Polestar. Die laatste gooit het dan weer op sportiviteit en weet met zijn 408 pk (57 meer dan de Tesla) iets krachtiger te zijn. Qua grootte zijn de auto’s vergelijkbaar, al weten we nog niet zeker of de Polestar een ‘frunk’ heeft. Indien dat niet het geval is, is de Tesla een klein stukje beter op praktisch gebied. Binnenruimte en kofferruimte achter zal bij de auto’s aan elkaar gewaagd zijn.

Kortom, met de Polestar 2 lijkt Volvo of Geely een regelrechte aanval te plaatsen op de Tesla Model 3. Op sommige fronten is de Zweed de Amerikaan te slim af, maar als puur range voor het geld je ding is, geeft de Polestar geen gloednieuwe invalshoek. Met zijn 60 km minder range voor hetzelfde geld is de Polestar nog niet op het niveau van de Model 3, maar het is wel een goede deal als je in de markt bent voor de middenweg tussen het allergoedkoopste (Peugeot e-208) en het ‘premiumsegment’ (Audi e-tron, Jaguar I-PACE). Je kunt alvast een pre-order plaatsen met een aanbetaling van 1.000 euro, dan krijg je de auto in 2020. Wanneer precies is niet bekend.