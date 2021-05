Lando Norris wil de absolute nummer 1 bij McLaren worden - Autoblog.nl

Als het aan Lando Norris ligt wordt hij nog dit jaar officieel de eerste rijder bij McLaren.

Lando Norris, de sympathieke Brit heeft het gezegd. Als het aan hem ligt wordt hij -en niemand anders- de eerste rijder bij het team uit Woking. Hij stelt zelfs dat hij zijn contract heeft verlengd met dit doel in zijn hoofd.

Hij zegt vrij vertaald: “Ik wil die man zijn die jaren bij het team rijdt. Ik wil de man zijn die het team leidt door slechte tijden en leidt naar goede tijden. Ik voel me een betere en verantwoordelijkere rijder dan de laatste seizoenen. Dus eerste rijder worden is voor mij een logisch gevolg”.

Langdurige verbintenis

Ruim een week geleden bevestigden Norris en McLaren dat ze graag met elkaar door willen. Ook zijn teammaatje Daniël Ricciardo ligt voor langere tijd vast. Dat is goed voor het team, want zo kunnen ze in alle rust bouwen naar een betere toekomst. Alleen, zorgt zo’n uitspraak niet voor onrust?

Ricciardo doet het voorlopig een stuk minder goed

Sterker, de Honingdas doet het véél minder goed. Het (voorlopig) dieptepunt was toch wel het feit dat hij door Norris op een ronde werd gezet in Monaco. En ook de keiharde cijfers liegen niet. Norris staat strak derde met 56 punten, terwijl Ricciardo het met een 8ste plek en 24 punten moet doen. Autsj.

In de pers openlijk uitspreken dat jij beter bent dan je teamgenoot en dus de eerste rijder wil worden, zal Daniël wellicht een extra knauw kunnen geven.

De tekenen zijn gunstig voor Lando

Ja, met zulke cijfers in zijn voordeel is het ook haast onmogelijk om te zeggen dat iemand anders de titel van eerste rijder verdient. Aan de andere kant, Lando Norris rijdt al drie seizoenen voor McLaren en Ricciardo pas 5 races. Geef de goedlachse Australiër wat tijd en wellicht draait het allemaal wel om.

Maar voor nu weten we wat de uitgesproken ambities zijn van Lando Norris, hij wil de absolute nummer 1 bij McLaren worden.

We wensen hem succes!