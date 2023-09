Lando Norris pakte dit weekend een ongewenst record

Toto Wolff gaat het niet leuk vinden, maar weg gaan het toch even over Wikipedia-statistieken hebben.

Lando Norris kan dik tevreden terugkijken op het afgelopen weekend. Hij zal ongetwijfeld gelukkiger zijn geweest met zijn tweede plaats dan Max Verstappen met zijn overwinning. Toch heeft dit mooie resultaat van Lando ervoor gezorgd dat hij nu een ongewenst record te pakken heeft.

In tegenstelling tot Toto Wolff houden we wel van een leuk stukje Wikipedia-statistiek op zijn tijd, en we hebben er weer eentje. Lando Norris is nu de coureur die de meeste punten heeft gescoord (543) zónder te winnen. En dat is toch een beetje zuur.

Jullie zijn nu natuurlijk heel benieuwd wie er voor zondag bovenaan dit lijstje stond. Dat was niemand minder dan The Hulk, die 530 punten op zijn naam heeft staan zonder overwinning. Hülkenberg had overigens wel veel meer races nodig om deze punten bij elkaar te sprokkelen, namelijk 197. Lando Norris heeft ‘maar’ 98 races op zijn naam staan.

In de top 5 van dit lijstje met ‘net niet’-coureurs treffen we verder Romain Grosjean, Nick Heidfeld en Lance Stroll. Dat er vooral recente coureurs in het lijstje staan is natuurlijk geen toeval, omdat er sinds 2010 veel meer punten worden uitgedeeld.

Dat maakt het des te knapper dat Nick Heidfeld zo hoog in dit lijstje staat. Het overgrote deel van zijn carrière speelde zich namelijk voor 2010 af. In zijn 11 seizoenen in de Formule 1 heeft hij 259 punten weten te verzamelen, zonder ooit de bovenste trede van het podium te betreden.

Nick Heidfeld heeft wel dertien keer op het podium gestaan, maar dat was iedere keer een tweede of een derde plaats. Dat is een record wat hij wel in handen heeft: de meeste podiums zonder overwinning. Lando Norris is trouwens vrij hard op weg om ook dat record te pakken: hij heeft namelijk al tien podiums op zijn naam staan.