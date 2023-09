Dit is de meest extreme occasion van Marktplaats

Er ligt een Audi V8 in, maar het is géén Audi R8.

Je hebt aan de ene kant lichtgewicht sportauto’s met een klein motortje en aan de andere kant supercars met een dikke V8 of V12. Die zijn allebei op hun eigen manier heel leuk. Maar wat dacht je van een auto die én heel weinig weegt én een dikke V8 heeft?

Dit is een categorie auto die bijna niet te vinden is, maar wel degelijk bestaat. We kwamen er namelijk eentje tegen op onze favoriete occasionwebsite (Markplaats). Daar troffen we een Ultima Can-Am Spider aan. Een auto die nog geen 1.000 kg weegt, aangedreven door een 4,2 liter V8. Als dat geen recept is voor een sensationele auto weten wij het ook niet meer.

De Ultima Can-Am is een kitcar, dus deze auto is – oneerbiedig gezegd – door een van de vorige eigenaren in elkaar geknutseld. De V8 is afkomstig van Audi. Het betreft de 4,2 liter V8 uit de eerste generatie RS6.

Dit blok levert standaard al 450 pk, maar is in dit geval ook nog gekieteld. Volgens de advertentie zou de V8 nu zo’n 500 pk moeten leveren en in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u kunnen knallen. Als dat klopt is deze Ultima net zo snel als de 840 pk sterke Novitec 812 waar we eerder vanavond over schreven. Dat is vrij extreem dus.

Het is bijna onbegrijpelijk, maar dit apparaat mag gewoon de openbare weg op. Sterker nog: er zit ook al een Nederlands kenteken op. Je kunt er dus zo mee wegrijden. Als je durft.

Voordat we het vergeten: er hangt wel een stevig prijskaartje aan deze Ultima Can-Am Spider. Op Marktplaats wordt er €86.500 voor gevraagd. Dat is een hoop geld voor zo’n basale auto, maar je hebt wel een auto die qua snelheid en sensaties menig supercar overtreft.