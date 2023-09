Nieuwe Porsche Cayenne S E-Hybrid is lauwwarme macaroni

De Porsche Cayenne heeft er een derde hybride bijgekregen in vorm van de S E-Hybrid.

Was u al op de hoogte van het feit dat de line-up van de Porsche Cayenne bestond uit twee hybride varianten? Je hebt de instapper, met in de basis een 3.0 liter V6 turbobenzinemotor. En het topmodel, met een 4.0 liter turbo V8. Porsche zag nog een gaatje en heeft op basis van de 3.0 een dikkere uitvoering bedacht.

Eigenlijk een lauwwarme macaroni uit de magnetron. Het is niet vers bereid zoals de instapper, of door de chef gemaakt als je kijkt naar het topmodel. Kortom, een soort opwarmmaaltijd. Je moet vooral de portemonnee trekken voor wat meer pk’s uit die V6 benzinemotor. Hoeveel exact, dat is op dit moment nog een vraagteken.

519 pk

De nieuwe Cayenne S E-Hybrid haalt 353 pk uit de 3.0 liter V6 en 176 pk uit een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 519 pk en je hebt 750 Nm aan koppel. Laten we deze meteen even vergelijken met de andere twee varianten. De Cayenne E-Hybrid levert 470 pk, deze nieuwe S E-Hybrid 519 pk en het topmodel, de Turbo E-Hybrid, is goed voor maar liefst 739 pk.

Terug naar de Cayenne S E-Hybrid. Met 519 pk snelt de zescilinder in 4,7 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 263 km/u.

Rijbereik

Bij een plug-in hybride gaat het over rijbereik. De accucapaciteit is met 25,9 kWh hetzelfde in vergelijking met de instapper. Het rijbereik is maximaal 90 kilometer volledig elektrisch. Daarna neemt de zescilinder het weer over. Opladen gaat met een max van 11 kW. De batterij is in zo’n 2,5 uur weer volledig opgeladen.

Uitrusting

Naast standaard luchtvering heeft Porsche nog meer uit de kast getrokken om je te verleiden tot een Cayenne S E-Hybrid. In tegenstelling tot de instapper heb je standaard 20 inch Cayenne S-velgen, een uitlaatsysteem met twee eindpijpen van RVS en het hoogglans zilver exterieurpakket. Dat laatste is overigens weer zwart als je voor de coupé gaat. Ook standaard zijn de Matrix led-koplampen. Upgraden naar HD Matrix-led behoort tot de mogelijkheden.

In het interieur van de Cayenne S E-Hybrid tref je standaard 8-voudig verstelbare elektrische comfortstoelen aan. Ook aanwezig: het Sport Chrono-pakket met rijmodus-schakelaar op het stuur.

Bestellen en concurrentie

De hybride reeks van de Porsche Cayenne begint bij € 114.000 voor de E-Hybrid. De Turbo E-Hybrid kost minimaal € 186.500. De Duitse autofabrikant heeft nog geen Nederlandse prijzen paraat, maar deze nieuwe variant komt er dus tussenin. Mik op een prijskaartje van zo’n 150 mille.

Een belangrijke concurrent van de Porsche Cayenne is de Range Rover. Kijken we naar de hybride varianten dan heb je de P460e met 460 pk en de P550e met 550 pk. De P460e begint bij € 146.623 en de P550e begin bij € 166.119. Kortom, de Cayenne is scherp geprijsd ten opzichte van de goedkoopste Range Rover hybride.

Vanaf november staat de nieuwe Porsche Cayenne S E-Hybrid bij de Nederlandse Porsche Centra. Het merk zegt op korte termijn met de prijzen te komen.