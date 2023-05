Lando Norris neemt zijn nieuwe auto in ontvangst

Hij heeft er anderhalf jaar op moeten wachten, maar Lando Norris krijgt nu de sleutels overhandigd van zijn custom McLaren.

Als Formule 1-coureur ben je niet alleen coureur, maar ook het uithangbord van je team. In het geval van een fabrieksteam ben je ook het uithangbord van een automerk. Daarom rijdt Charles Leclerc in een Ferrari 488 Pista, Fernando Alonso in een Aston Martin DBX 707 en Max Verstappen in een Honda Acura NSX. Of tenminste, hij heeft er een.

Lando Norris heeft nu ook een nieuwe ‘auto van de zaak’ in ontvangst mogen nemen. We weten niet of hij ‘m gratis heeft gekregen, maar hij zal er vast niet de volle pond voor betaald hebben. Het gaat om een auto die hij helemaal zijn naar eigen smaak heeft kunnen samenstellen.

De auto in kwestie is een McLaren 765LT Spider, die in een oplage van 765 stuks gebouwd wordt. Eentje daarvan heeft McLaren dus gereserveerd voor hun jonge stercoureur.

Op de smaak van Lando Norris is weinig aan te merken, want de auto is fraai uitgevoerd in blauw carbon. Ongetwijfeld een peperdure MSO-optie, maar geld speelt natuurlijk geen rol. Het blauw komt ook terug in het interieur en gaat gepaard met gele accenten, geïnspireerd op de kleuren van Lando’s helm.

Lando Norris is een bescheiden jongeman, dus hij hoefde niet overal zijn initialen op de auto. Alleen op de hoofdsteun is subtiel het logo van Lando Norris te zien. Wel zien we op diverse plekken vier mysterieuze strepen terug komen. Dit is een creatieve verwijzing naar het racenummer van Lando Norris, wat – inderdaad – 4 is.

Het is de vraag in hoeverre een F1-coureur nog onder de indruk is van een straatauto, maar de 765LT Spider is in ieder geval bloedsnel. Deze cabrio knalt in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een top van 330 km/u. Het zal voor Lando nog bijna als werken gaan aanvoelen.