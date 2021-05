Te koop: de ultieme mancave met plek voor 4 auto's - Autoblog.nl

Ok, je moet er ook nog de villa van dik 3,3 miljoen bij kopen die er bovenop is gebouwd, maar dan heb je wél de ultieme mancave met plek voor 4 auto’s.

Het is denk ik wel de stiekeme droom van elke man (8-88), een dikke vette mancave in je huis. Een plek alleen voor jou en je maten. Met een pooltafel, tafelvoetbal, plek voor je auto’s, een dikke leren bank en een koelkast voor het bier.

Ik heb goed nieuws voor je; precies dat (en meer) staat nu te koop.

Petrolhead

De huidige eigenaar moet haast wel een petrolhead zijn. Anders bouw je je mancave niet zo als deze. Ik bedoel, kom op. De Abarth 500 (van zijn vrouw?) staat naast de bank en er is plek voor nog minstens drie andere auto’s. Hoe vet?

Je kunt je biertje drinken aan een tafeltje gemaakt van de neus van iets dat lijkt op een ’57 Chevy. Als je dat dan zat bent, loop je naar de Corvette flipperkast en na het behalen van je highscore kun je even sleutelen aan je auto.

Mocht je van al dat bankhangen en biertjes drinken een beetje aan zijn gekomen, dan staat er ook een complete sportschool. In dezelfde ruimte. En komen er meer vrienden op bezoek, dan zet je ze gewoon aan je volledig werkende bar.

Zijn er ook nadelen?

Voor de een wel, voor de andere niet. Het huis staat namelijk in Krimpen aan de IJssel. Voor sommigen een erg leuke plek, maar anderen willen er nog niet dood gevonden worden.

Voordeel van de locatie is wel dat je in 15 minuten in Rotterdam Centrum zit en dat is gewoon mooi. Ja, Rotterdam is een geweldige stad. There, I said it.

Een ander nadeel is de prijs. Die is namelijk is 3,3 miljoen euro en dan hebben we de bijkomende kosten niet meegerekend. En ik weet niet zeker hoe het met huizen in deze prijsklasse gaat, maar anno 2021 is afdingen niet echt een optie. Overbieden is de norm. Maar voor de ultieme mancave is dat toch eigenlijk geen geld, toch?

Mancave, mancave, mancave

Maar alle nadelen ten spijt, die wegen niet op tegen de ultieme mancave. Met plek voor 4 auto’s. Misschien een ideetje voor @michaelras en @wouter om Autoblog HQ naar deze locatie te verplaatsen? Ze krijgen er in elk geval een stel heel gemotiveerde redacteuren voor terug! Ik zeg; no brainer!

De rest van de plaatjes kun je overigens hier bekijken.