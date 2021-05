Norris kan Verstappen aanvallen de komende jaren - Autoblog.nl

Voor hoe lang is niet duidelijk, maar Norris kan Verstappen hopelijk aanvallen de komende jaren.

In het huidige Formule 1-veld is een duidelijke tweedeling als het aankomt op eerste en tweede rijders. Bij elk team zien we duidelijk dat er één echt boven de ander uitstijgt. Hamilton is beter dan Bottas, Schumacher is véél sneller dan Mazepin en gek genoeg rijdt Stroll Vettel het stront in de ogen.

Bij McLaren zien we dat Lando Norris vooralsnog sneller is dan Ricciardo. De goedlachse Australiër had net zijn Renault een beetje onder de knie, met twee fraaie podiumplaatsen. Nu probeert ‘The Honeybadger’ het in de nieuwe McLaren MCL35M.

Lando vastgelegd

Er zijn telkens meer lichtpuntjes, maar vooralsnog is het Lando Norris die de show steelt. De hilarische Brit is bijzonder goed in vorm en vaak best-of-the-rest. Na, de Red Bulls en Mercedessen is veelal zijn oranje Macca te vinden. Daar zijn ze in Woking erg mee in hun nopjes, vandaar dat Norris voor de komende tijd wordt vastgelegd. Hij heeft een contract getekend voor meerdere jaren. Dat meldt McLaren op zijn website.

Om hoeveel jaar het exact gaat, wordt niet vermeld. Wel dat Norris voor meerdere jaren verbonden is aan McLaren. Uiteraard is Norris content met McLaren en hoopt hij daar op een gegeven moment races te kunnen winnen en wereldkampioen te worden.

Norris kan Verstappen aanvallen

Voor McLaren betekent het nieuwe contract dat ze een heel goede toekomst tegemoet gaan. Hun auto lijkt elk jaar beter te worden, ook ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast is er op deze manier veel rust in het team, Ricciardo ligt namelijk ook voor langere tijd vast. Daarnaast zullen Zak Brown en Andreas Seidl niet zo snel vertrekken.

Als deze groei doorzet, kan Lando Norris daadwerkelijk zich gaan mengen in het kampioenschap met Hamilton en Verstappen. Lando Norris heeft al tweemaal op het podium gestaan, een knappe prestatie daar de eerste drie posities meestal bezet zijn door twee Mercedessen en een Red Bull. Daarnaast treffen Verstappen en Norris elkaar geregeld op de simulator en zijn ze beide niet vies van een hoop onderbroekenlol.