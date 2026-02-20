Langverwachte ‘goedkope’ Tesla Cybertruck is eindelijk hier

Een tikkeltje laat en ook niet zo goedkoop als gehoopt, maar de goedkope Tesla Cybertruck is eindelijk hier.

We moeten het Tesla nageven: hun huidige strategie werkt prima. De Model Y dateert alweer uit 2019 en dat is tot op heden nog steeds de meest recente Tesla die je kan kopen. Facelifts voor de andere drie daar gelaten, uiteraard. De auto’s worden met updates steeds actueel gehouden en dan kan je maximaal uitmelken. De Model S heeft niet zijn sterkste jaren, maar dat het model er 14 jaar na introductie er nog is/was, dat respecteren we eigenlijk wel.

Cybertruck

De Model Y is overigens de meest recente consumenten-Tesla voor ons. Aan de andere kant van de plas kwam er nog één nieuwkomer. De Cybertruck is overigens qua onthulling van de styling ongeveer net zo recent als de Model Y, maar het duurde langer om hem op de markt te krijgen. Niet de 2021 die Musk beloofde, maar eind 2023. In 2024 pakte de truck nog een hoop hype mee, want het werd tijdelijk hét hebbedingetje voor Tesla-fanaten en eh, eigenlijk iedereen die met de rage mee wilde doen. Alleen de truck was lang niet wat er beloofd werd. Er zou namelijk ooit een Cybertruck voor 40.000 dollar komen, maar tot voor kort was 80.000 dollar het laagst wat je kon krijgen. En de specs die werden beloofd waren alleen weggelegd voor de ruim 100.000 dollar kostende Cyberbeast. Kortom: iedereen die een Cybertruck wil omdat het een Cybertruck is heeft er nu één, maar nu is het tijd voor het grote publiek. En die happen nog niet zo. Daar komt wellicht nu verandering in.

Goedkope Tesla Cybertruck is hier

Welnu, is er eindelijk een Tesla Cybertruck met een vriendelijke prijskaart, al is het niet de goedkope versie zoals beloofd. De prijs is namelijk 59.990 dollar. Voor dat geld is er wel het één en ander bespaard. Je krijgt het ‘robuuste’ textiel-interieur, niet het premium-interieur van de dikkere versies. Je krijgt normale vering, niet de in hoogte verstelbare luchtvering. Je krijgt wel dezelfde AWD-setup met twee motoren, dus niet de derde motor zoals de Cyberbeast.

Dat betekent overigens dat je qua motor vrijwel niks inlevert, behalve wat trekcapaciteit. Die gaat van 5.000 kg naar 3.400 kg. Nog steeds niet niks. Het rijbereik blijft hetzelfde als de Premium-versie met 325 mijl (523 km). Qua uiterlijk blijft het de vreemde hoekige roestvrijstalen koets, maar wel met nieuwe velgen. Na de problemen met de aero-covers van de eerste Cybertrucks, heeft Tesla even de tijd gehad om deze covers wel goed te krijgen.

De goedkope Tesla Cybertruck doet wat denken aan de Standard-modellen van de Model 3 en Y. Ietsje minder voor ietsje minder geld maar zonder de duurdere versies onnodig te maken. Daarover gesproken: het gat tussen deze nieuwe Dual Motor AWD en de Premium AWD is 20.000 dollar: die begint vanaf 79.990 dollar. De Cyberbeast blijft de duurste, maar je krijgt wel flinke korting: deze kostte sinds vorig jaar 114.990 dollar, nu is het weer 99.990 dollar.

Of er ooit nog een ultra-goedkope Tesla Cybertruck gaat komen? Joost, of in dit geval Elon, mag het weten. Toch zou deze iets uitgeklede versie de truck weer een stukje bereikbaarder moeten maken voor de mensen die dat willen. De Cybertruck is nog steeds niet goedgekeurd voor verkoop in Europa, maar de vraag is of we dat wel moeten willen als continent waar grote pickups niet extreem populair zijn.