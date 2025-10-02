Gelekt: dit is de kale en goedkope Model Y!

De basic Tesla Model Y laat zijn snuit zien.

We zitten er al jaren op te wachten: de goedkope Tesla. Recent werd bekend dat we niet te hoge verwachtingen moeten hebben. Er komt voorlopig geen model ónder de Tesla Model 3 en Model Y. Er komt alleen een kale versie van de Model Y.

Die auto is nu dus gelekt. Althans, daar lijkt het op. Handige jongens hebben een plaatje en de info van de goedkope Model Y gevonden in de code van de Amerikaanse website. We moeten nog wel een slag om de arm houden, want we weten niet of al deze info definitief is.

De Model Y is al geen drukke auto qua design, maar de afgebeelde auto is nóg kaler. Zo zijn de mistlampen en de lichtbalk tussen de koplampen verdwenen. Verder zien we kleinere 18 inch velgen. De achterkant is helaas nog niet in beeld.

De nieuwe versie moet Model Y Standard gaan heten. De Standard heeft niet langer een panoramadak en je moet het doen met een handmatig verstelbaar stuur en handmatig verstelbare stoelen achter. Voorin heb je nog steeds een 15,4 inch scherm, maar het scherm achterin is geschrapt.

Dit zijn allemaal wel zaken waarmee te leven valt. Wat we nog niet weten is welke accu de Model Y Standard krijgt. Je zou verwachten dat deze versie ook een kleinere accu krijgt. Dat betekent dus: kleiner dan de 60 kWh accu die in de RWD ligt.

De hamvraag is: wat moet ‘ie kosten? Volgens de gelekte info begint de vanafprijs bij $39.990. De Long Range RWD begint in de VS bij $44.990, dus dat zou betekenen dat de Model Y Standard $5.000 goedkoper is.

Mensen in de reacties op X vragen zich echter af of deze prijs wel klopt. Gaat Tesla zoveel moeite doen (nieuwe voorbumper et cetera) voor een auto die alsnog 40.000 dollar kost? En gaat dat hét verschil maken in de verkoopcijfers? Het is dus goed mogelijk dat de uiteindelijke prijs lager gaat uitvallen. Anders heeft deze hele auto niet zoveel toegevoegde waarde.