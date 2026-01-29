Tesla stopt met de productie van de Model S en Model X! Dit is waarom

De luxe-EV’s van Musk gaan definitief met pensioen.
Zeer binnenkort bestaat de oude S3XY-modellijn van Tesla uit een C3YC-aanbod. Dat bekt toch net wat minder lekker. Elon Musk heeft namelijk het einde van de productie van de Tesla Model S en Tesla Model X aangekondigd. Na een eerdere verkoopstop en opfrisser is het nu echt einde verhaal. En weet je, daar mag je best verdrietig om zijn.
Met de Model S en Model X veranderde Tesla het speelveld in de EV-wereld. Voor het eerst liet een EV-only merk zien dat het zowel op betaalbare als op luxe auto’s kon scoren dankzij nieuwe technologie, geinige gimmicks en in het algeheel een nieuwe blik op de elektrische auto. Wat te denken van het controversiële yoke-stuur dat nu ook ter ziele gaat? Inmiddels is de vooruitstrevende identiteit van de twee luxe modellen ingehaald door de tijd.
Musk brengt slecht nieuws
Elon Musk meldt op X dat hij zich in ieder geval wel ”een beetje verdrietig” voelt over het nieuws. Hij maakte gisteren het nieuws kenbaar bij de aandeelhoudersvergadering over de resultaten van 2025. De productie van de Tesla Model S en Model X zal wereldwijd stoppen in het tweede kwartaal van dit jaar. Had je nog een Model S of X in de configurator staan, dan kun je hem maar beter voor die tijd kopen.
Je kunt tegenwoordig in Nederland de Model S bestellen als AWD voor 110.990 euro en de Plaid voor 120.990. Dezelfde uitvoeringen krijgen we hier voor de Model X, maar dan voor een kostbaarder prijsje. De Tesla Model X All-Wheel Drive begint bij 115.990 euro. De gestoorde Plaid-versie kost tenminste 125.990 euro.
De echte reden voor de productiestop?
Volgens Musk stopt Tesla met de productie van de Model S en Model X om ruimte te maken in de fabrieken voor de Optimus-robot. Deze menselijke robot zou bijna klaar moeten zijn voor productie. Tesla hoopt op de lange termijn er ”Het is onderdeel van onze algemene verandering naar een autonome toekomst”, voegde Musk toe.
Maar wie naar de verkoopcijfers kijkt, ziet nog een andere reden. Sinds 2012 zijn er zo’n 730.000 stuks wereldwijd van de Tesla Model S en Model X verkocht. Na een opleving in 2024 was de verkoop in 2025 bijna gehalveerd. Ook hier in Nederland ging het niet van een leien dakje. Afgelopen jaar kwamen er bijvoorbeeld maar 36 nieuwe Model S’en en 48 X’en naar Nederland.
Reacties
Flutterbear zegt
Voor de X zou je zeggen dat er nog wel een autonome toekomst zou zijn. De falconwing deuren geven toch wat met alure dan een Cybercab.
Het gebruikte argument voor de ruimte is gewoon onzin, het is puur tegenvallend verkoop.
lecomte zegt
Weinig allure met die deuren, voornamelijk veel ongemak met deze gimmick.
mashell zegt
Vreemde product strategie om geen nieuw topmodel met de techniek van de Cybertruck te lanceren. De techniek hebben ze liggen en op topmodellen maak je meer marge.
utregcity zegt
Zo’n robot die om de haverklap de hitlergroet brengt zeker? Hoe leg je dat je buren uit? 🤔
Robert zegt
Gewoon zeggen dat het oplaadpunt zich onder de rechter oksel bevindt?
Gulli zegt
Nou ben ik nooit geïnteresseerd geweest in Tesla dus ik weet het niet zeker, maar was de Model S in het begin niet voor zo’n 70k te krijgen? Als ik dan nu lees dat je er minimaal een dikke ton voor neer mag leggen terwijl de concurrentie van alle kanten komt is het wonderlijk dat ze überhaupt nog verkocht werden.
Dat de S verdwijnt is wel jammer, dat is het enige model dat nog een beetje smoel heeft. De X wordt alleen door de Cybertruck voorbij gestoken in hondslelijkheid, en de Y en de 3 zijn homogene blobs zonder enige vorm of kleur. De enige vorm die de Y heeft is dat hij van de voorkant op een eend lijkt, zeker voor de facelift.
Verder vind ik de interieurs er minder gezellig uitzien dan de vloer van een openbaar toilet. Wat een totale armoede.
morph zegt
In het begin waren ze nog duurder. Ik kocht in 2015 een S70 (RWD) voor 98k. Ene met grotere batterij (S90) kostte toen evenveel als een Plaid vandaag. En als je dan rekent dat je destijds met dezelfde euro veel meer kon dan nu…
Johanneke zegt
De S altijd een mooie auto gevonden, en 1 van de belangrijkste auto’s ooit. De allereerste goede EV. Ongelooflijk ook dat ie zo lang in productie heeft kunnen zijn. Geeft aan hoe sterk de basis was, zeker na een paar jaar, toen de kinderziektes eruit waren.
mashell zegt
Klopt. Sterk design van Fisker en de auto bewees dat elektrisch rijden haalbaar is en vormde daarmee de wegwijzer naar de toekomst.
Jammer dat Tesla niet eens geprobeerd heeft om haar voorsprong te behouden en nu van gekkigheid maar in de huishoud robots stapt.
Johanneke zegt
Schijnt een beetje in het grote plan van Muskert te passen eh. Zelfrijdende auto’s, raketten, robots. Alles wat je nodig lijkt te hebben om iets op Mars te gaan bouwen.
verdebosco zegt
Tesla denkt duidelijk niet in auto’s, maar in winst en groei. Voor Elon’s portemonnee en future fantasies. Op naar Mars, liever vandaag dan morgen zie ik die man vertrekken die kant op.
verdebosco zegt
PS Moeten we weer achteraf bezwaar maken tegen robots in onze straten, zoals nu met verslavende social media, of grijpt de politiek eindelijk eens op tijd in en verbiedt die onzin!
minimoke1984 zegt
De S is gewoon nog steeds een hele mooie auto die in bijna alle testen nog steeds wint van zijn concurrenten. Dat Tesla geen echte opvolger uitbrengt is natuurlijk zonde.. Als ze een echt nieuwe S kunnen lanceren met een Solid State Battery en 800v lopen ze weer voor op de concurrentie.. Gemiste kans denk ik want met de mensen die bij Tesla werken in research & development zou je dit toch mogen verwachten.. Maar blijkbaar zit de wereld nu op robots te wachten?!? Ik persoonlijk niet maar ja als je op die manier de labour kosten kan terugbrengen en 24uur kan draaien in grote fabrieken enz dan kan je daar natuurlijk heeel veel voordeel uithalen.
Maar ok.. jammer