Tesla stopt met de productie van de Model S en Model X! Dit is waarom

De luxe-EV’s van Musk gaan definitief met pensioen.

Zeer binnenkort bestaat de oude S3XY-modellijn van Tesla uit een C3YC-aanbod. Dat bekt toch net wat minder lekker. Elon Musk heeft namelijk het einde van de productie van de Tesla Model S en Tesla Model X aangekondigd. Na een eerdere verkoopstop en opfrisser is het nu echt einde verhaal. En weet je, daar mag je best verdrietig om zijn.

Met de Model S en Model X veranderde Tesla het speelveld in de EV-wereld. Voor het eerst liet een EV-only merk zien dat het zowel op betaalbare als op luxe auto’s kon scoren dankzij nieuwe technologie, geinige gimmicks en in het algeheel een nieuwe blik op de elektrische auto. Wat te denken van het controversiële yoke-stuur dat nu ook ter ziele gaat? Inmiddels is de vooruitstrevende identiteit van de twee luxe modellen ingehaald door de tijd.

Musk brengt slecht nieuws

Elon Musk meldt op X dat hij zich in ieder geval wel ”een beetje verdrietig” voelt over het nieuws. Hij maakte gisteren het nieuws kenbaar bij de aandeelhoudersvergadering over de resultaten van 2025. De productie van de Tesla Model S en Model X zal wereldwijd stoppen in het tweede kwartaal van dit jaar. Had je nog een Model S of X in de configurator staan, dan kun je hem maar beter voor die tijd kopen.

Je kunt tegenwoordig in Nederland de Model S bestellen als AWD voor 110.990 euro en de Plaid voor 120.990. Dezelfde uitvoeringen krijgen we hier voor de Model X, maar dan voor een kostbaarder prijsje. De Tesla Model X All-Wheel Drive begint bij 115.990 euro. De gestoorde Plaid-versie kost tenminste 125.990 euro.

De echte reden voor de productiestop?

Volgens Musk stopt Tesla met de productie van de Model S en Model X om ruimte te maken in de fabrieken voor de Optimus-robot. Deze menselijke robot zou bijna klaar moeten zijn voor productie. Tesla hoopt op de lange termijn er ”Het is onderdeel van onze algemene verandering naar een autonome toekomst”, voegde Musk toe.

Maar wie naar de verkoopcijfers kijkt, ziet nog een andere reden. Sinds 2012 zijn er zo’n 730.000 stuks wereldwijd van de Tesla Model S en Model X verkocht. Na een opleving in 2024 was de verkoop in 2025 bijna gehalveerd. Ook hier in Nederland ging het niet van een leien dakje. Afgelopen jaar kwamen er bijvoorbeeld maar 36 nieuwe Model S’en en 48 X’en naar Nederland.