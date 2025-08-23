Tesla verhoogt prijs van slecht verkopend model

Of dit nou de juiste strategie is om de verkopen op te krikken..
Tesla en prijsschommelingen is een soort traditie binnen het merk. De ene keer gaat de prijs omlaag, de andere keer weer omhoog. Deze keer is de Cybertruck de klos en specifieke gaat het om de topuitvoering, de Cyberbeast.
Er is een prijsverhoging doorgevoerd van 15.000 dollar voor het model. Opmerkelijk, want de verkopen van de Cybertruck zijn alles behalve goed te noemen in de laatste maanden. Een prijsverhoging gaat niet helpen om de verkopen op te krikken.
Met de verhoging van de prijs voor de Tesla Cybertruck betekent dit dat je in de VS minimaal 115.000 dollar moet neerleggen voor de snelste uitvoering van de hoekige pick-up.
Dat is een flink bedrag, zeker als je terugdenkt aan de oorspronkelijke beloftes van Tesla. Toen de Cybertruck in 2019 werd onthuld, zou de topversie immers rond de 70.000 dollar moeten kosten. Inmiddels staat de teller dus 45.000 dollar hoger.
Prijsverhoging komt met een extraatje
De prijsverhoging van de Tesla Cybertruck komt met een extraatje. Tesla heeft het Luxe Package aan de Cybertruck meegegeven. Dat pakket bestaat uit Full Self Driving (FSD), gratis superchargen, premium connectiviteit en een bandenbeschermingsservice. Dit pakket kwam in het verleden al beschikbaar op de Model S en X.
Lastige tijden
De prijsverhoging moet Tesla helpen om de dalende inkomsten enigszins op te vangen. De verkopen van eigenlijk alle modellen loopt terug, met de Cybertruck waar echt alle hype rondom verdwenen is.
Daarbij heeft Tesla nauwelijks écht nieuwe modellen uitgebracht de laatste jaren. Leuk, zo’n verlengde Model Y. Maar een compleet nieuw fris model hebben we al jaren niet meer gezien..
Uitgestelde belofte
Wie de Cybertruck vanaf het begin volgt, ziet vooral een verhaal van teleurstellingen. De basisversie zou er komen voor 40.000 dollar, maar staat nu in de prijslijst voor 70.000 dollar. De topversie zou 70.000 dollar kosten, maar kost inmiddels 115.000. Dat is geen inflatiecorrectie meer, dat is pure luchtfietserij. Dat maakt de Cybertruck tot een teleurstelling en met deze prijsverhoging slaat Tesla eigenlijk opnieuw een flater.
Reacties
ghengiskhan zegt
Ach ja. Het oude verhaal van Tesla en/of E. Musk en beloftes. Het blijft lastig.
DeWitteCondor zegt
Ik heb even wat cijfers opgezocht. Sales van de CT tot op heden zijn ca. 52.000 stuks. De Hummer EV ca. 17.000. F150 lightning ca 16.000. Die drie zijn echt niet in alle opzichten concurrenten van elkaar maar zijn de verkopen nu echt wel zo slecht of is er gewoon in het geheel weinig appetite? Het is natuurlijk een hype geweest, maar in verhouding tot die andere twee nog best wel wat verkocht. Ze blijven sowieso achter op de verwachting en deze prijsverhoging maakt hem duurder dan de Hummer EV. Dat is meer een werkpaard en onhandiger in dagelijks gebruik en de f150 is gewoon de no nonsense pickup. Denk wel dat de prijsverhoging het nu heel lastig maakt. Het gat met de f150 is groot en als je een echte buffel zoekt koop je nu voor minder de Hummer. Helaas wel kolossaal gewicht.
Johanneke zegt
Dit dus ja. Een elektrische pick-up is gewoon geen goed idee. EV’s zijn de beste normale auto’s, niet de beste sportauto’s of offroaders, pick ups.
DeWitteCondor zegt
Geen edit knop: f150 ca 90.000 stuks verkocht. Ik zat te slapen. Dat lijkt me ook een stuk logischer gezien de prijsstelling. Maar alsnog blijft het verhaal gelden.
barchettadriver zegt
Het is niet alleen de niet-gehouden belofte. Het is ook een product dat eruit ziet alsof hij door Jeremy Clarkson ontworpen is, en blijkbaar is de kwaliteit van het ding ook nogal ondermaats. Weten we zeker dat hij niet door Jeremy Clarkson ontworpen is?