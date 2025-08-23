Tesla verhoogt prijs van slecht verkopend model

Of dit nou de juiste strategie is om de verkopen op te krikken..

Tesla en prijsschommelingen is een soort traditie binnen het merk. De ene keer gaat de prijs omlaag, de andere keer weer omhoog. Deze keer is de Cybertruck de klos en specifieke gaat het om de topuitvoering, de Cyberbeast.

Er is een prijsverhoging doorgevoerd van 15.000 dollar voor het model. Opmerkelijk, want de verkopen van de Cybertruck zijn alles behalve goed te noemen in de laatste maanden. Een prijsverhoging gaat niet helpen om de verkopen op te krikken.

Met de verhoging van de prijs voor de Tesla Cybertruck betekent dit dat je in de VS minimaal 115.000 dollar moet neerleggen voor de snelste uitvoering van de hoekige pick-up.

Dat is een flink bedrag, zeker als je terugdenkt aan de oorspronkelijke beloftes van Tesla. Toen de Cybertruck in 2019 werd onthuld, zou de topversie immers rond de 70.000 dollar moeten kosten. Inmiddels staat de teller dus 45.000 dollar hoger.

Prijsverhoging komt met een extraatje

De prijsverhoging van de Tesla Cybertruck komt met een extraatje. Tesla heeft het Luxe Package aan de Cybertruck meegegeven. Dat pakket bestaat uit Full Self Driving (FSD), gratis superchargen, premium connectiviteit en een bandenbeschermingsservice. Dit pakket kwam in het verleden al beschikbaar op de Model S en X.

Lastige tijden

De prijsverhoging moet Tesla helpen om de dalende inkomsten enigszins op te vangen. De verkopen van eigenlijk alle modellen loopt terug, met de Cybertruck waar echt alle hype rondom verdwenen is.

Daarbij heeft Tesla nauwelijks écht nieuwe modellen uitgebracht de laatste jaren. Leuk, zo’n verlengde Model Y. Maar een compleet nieuw fris model hebben we al jaren niet meer gezien..

Uitgestelde belofte

Wie de Cybertruck vanaf het begin volgt, ziet vooral een verhaal van teleurstellingen. De basisversie zou er komen voor 40.000 dollar, maar staat nu in de prijslijst voor 70.000 dollar. De topversie zou 70.000 dollar kosten, maar kost inmiddels 115.000. Dat is geen inflatiecorrectie meer, dat is pure luchtfietserij. Dat maakt de Cybertruck tot een teleurstelling en met deze prijsverhoging slaat Tesla eigenlijk opnieuw een flater.