Lapo Elkann vindt doel voor de Tesla Cybertruck!

Er wordt gevreesd voor het nut van de Tesla Cybertruck op de Europese markt, maar Garage Italia Customs van Lapo Elkann heeft een doel gevonden.

Er is de afgelopen weken genoeg gezegd over de Tesla Cybertruck. De unieke take van Tesla op het concept van de pickup truck is nu eindelijk los voor de belangrijkste paar klanten en reviewers hebben ook eindelijk hun mening erover kunnen geven.

Tesla Cybertruck

Komt de auto ooit naar Europa? Er wordt gevreesd van niet. De scherpe lijnen van de Cybertruck en het grote frontoppervlak zijn een pijnpunt wat betreft onze veiligheidseisen. De Cybertruck mag dan zelf goed beschermd zijn, als je met het ding achterin een Opel Corsa boort heb je wel een probleem. Er zijn partijen die hopen dat de bizarre Tesla truck wel landt hier, want dan kunnen ze iets moois ervan maken.

Garage Italia Customs

Neem Garage Italia Customs, het welbekende bedrijf van Lapo Elkann. Die hebben wel een idee wat je kan doen met de Cybertruck waardoor je zowel geen Fiat 500’s van achter aanrijdt en de auto ook nog eens als hulp inzet.

In virtuele vorm onthulde Garage Italia namelijk de Cybertruck als auto om kerstcadeaus mee te bezorgen. We zien de auto in een besneeuwde bergachtige omgeving. We zien ook twee dikke extra voor- en achterbanden om meer grip te hebben. Offroaden kan de Tesla truck wel, dus zo overleef je de wildernis wel.

Post

Dit natuurlijk om de kneiterdrukke Italiaanse post bij te staan in deze tijden van kerstmis. De Tesla Cybertruck is dan ook voorzien van een wrapje in de kleuren van PostNL in het Italiaans (gemiste kans om het Post-it te noemen). Dat staat hem best goed, al denken wij door de striping toch vooral aan Route Mobiel.

Het is dus momenteel een digitaal feestje, maar mocht de Cybertruck naar Europa komen dan zal GIC niet de gekste zijn om dit echt te bouwen. Het maakt van de Cybertruck wel een tof ding.