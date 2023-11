Las Vegans tot vandalisme gedreven voor F1-race

Las Vegans (of Las Veganisten?) breken de tent af als protest tegen de maatregelen die de F1-race met zich mee brengt.

Trouble in Paradise, in dit geval er vanuit gaande dat Las Vegas een soort paradijs is. Las Vegas, de meest bekende stad van de Amerikaanse staat Nevada, is de thuisplek van de nieuwste Formule 1 Grand Prix. De GP van Las Vegas is de enige nieuwe baan op de kalender in 2023. Het wordt een stratencircuit.

Voorbereiding

De voorbereidingen voor de race zijn natuurlijk al een tijdje in volle gang, maar nu zit de race er echt aan te komen. En de Las Vegans (of hoe je de lokale bewoners ook wil noemen) merken het nu al. Eén van de grootste heikele punten van de race is dat de toeschouwers wel op de tribunes moeten komen te zitten. Vele (eet)gelegenheden bieden uitzicht op de race, dus waarom zou je dan enorm veel geld betalen voor een kaartje om op de tribune te zitten? Zo worden die lokale gelegenheden onder druk gezet om voor het weekend uiterst hoge prijzen te rekenen en anders barricaderen ze het uitzicht. Vanuit je eigen restaurant, ja.

Blokkeren

Over dat laatste gesproken: op wat meer openbare plekken zijn de maatregelen om niet-betalende toeschouwers voor de GP van Las Vegas te weren al getroffen. Voetgangersbruggen die normaliter ervoor zorgen dat voetgangers over de straat kunnen lopen zonder zebrapaden, liggen nu ook boven het circuit. Maar de organisatoren zijn niet voor één gat te vangen. De politie heeft folie aangebracht op de glazen panelen van die voetgangersbruggen, om dus het zicht te blokkeren voor de F1-race.

Vandalisme

Helaas ook op de voetgangersbrug die momenteel erg populair is, namelijk eentje die tussen hotel The Venetian en de welbekende Sphere ligt. Die laatste is een recente hype en voor veel mensen een bezienswaardigheid in Vegas. Dan is het op zijn minst vervelend dat het beste plekje voor uitzicht (en foto’s) van de Sphere geblokkeerd wordt. Mensen hebben het heft in eigen handen genomen en het folie zelf hardhandig weggehaald. Toeristen maken er dankbaar gebruik van, maar de F1-organisatie is hier natuurlijk niet blij mee.

Wie?

Maar wie heeft het folie gemolesteerd? Dat wordt niet duidelijk. Volgens Jalopnik heerst er sowieso ongenoegen rondom de race in Vegas en kan het een actie zijn van de lokale bevolking als een soort statement. Anderzijds kunnen het gewoon de toeristen zijn die een foto van de Sphere wilden schieten en hard genoeg aan het folie getrokken hebben tot het eraf komt. (via Las Vegas Review Journal)