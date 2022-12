Weekendje F1 in Las Vegas kan nu ook voor vijf miljoen

Wat is beter dan een weekendje F1 kijken in Vegas voor 1 miljoen? Een weekendje F1 kijken in Vegas voor 5 miljoen!

Een van de dingen om naar uit te kijken volgend jaar is de Formule 1 race die gehouden wordt in Las Vegas. Althans, we weten eigenlijk niet of het een spannende race gaat worden. Voor de kijker thuis voor de buis zal het waarschijnlijk niet veel anders worden dan kijken naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar voor de sport zelf is het een belangrijke mijlpaal.

Eerder schreven we al waarom de Grand Prix van Las Vegas speciaal is. Om een lang verhaal kort te maken: deze race wordt georganiseerd door F1 rechtenhouder Liberty Media zelf. Dat is anders dan alle andere races, waarbij een aparte promoter de race organiseert en een ‘fee’ betaalt aan Liberty Media om het circus op bezoek te krijgen.

Tevens tekent het de populariteit van de sport in Amerika, iets wat voorheen maar nooit lukte. Ook (zeker) niet met de races begin jaren ’80 in de buurt van Caesar’s Palace. De race van dit jaar (en die van komende jaren) moet dit vlekje op het blazoen van de F1 gaan wegpoetsen.

Caesars Palace

Nu we het toch hebben over Caesars Palace; dit is uiteraard een van de grote casino’s/hotels die Sin City kenmerken. Al decennialang is dat het geval overigens. Sterker nog, de vorige GP’s die in Las Vegas werden gehouden, heetten zelfs de ‘Caesars Palace Grand Prix’. Dit keer heeft het Casino niet genoeg betaald om de race naar zich vernoemd te krijgen. Die eer gaat namelijk naar een bedrijfje uit Nederland genaamd Heineken. Doch in navolging van concurrent Wynn, heeft Caesars Palace wel een speciaal pakketje samengesteld voor fans die willen komen kijken.

Duurder is beter

In het land van bigger is better, kost het pakket van Caesars Palace ook meer dan dat van Wynn. Bij Wynn tel je slechts een lousy miljoen neer om je een weekend lang in de watten te laten leggen. Caesars Palace zet echter wat hoger in en vraagt vijf miljoen voor het genoegen. Voor je geld krijg je dan het Nobu Emperor Package. Hiermee kunnen jij en elf van je beste vrienden (m/v/i) onder andere genieten van een verblijf in de Nobu Sky Villa.

Deze villa resideert op het dak van Caesars Palace en geeft een uniek beeld op de fameuze Strip, die als rechte stuk fungeert voor de race. Maar, uiteraard is dat niet het enige wat je mag verwachten. Het pakketje omvat ook:

Een etentje voor twaalf verzorgd door Michelin-ster winnende kok Nobu Matsuhisa van Nobu-faam in de Sky Villa

Twaalf passen die toegang geven tot de F1 paddock club

Een chauffeur en een Rolls-Royce, die je gedurende je verblijf kunnen verplaatsen

Naar wens een rustgevende behandeling in de spa die de villa rijk is door de behandelaars van Qua Baths & Spa. Bijvoorbeeld een gezichtsbehandeling met goud of de Mojave Rain behandeling, die gebruik maakt van tradities van Indianen en heilige planten en olieën.

Een persoonlijke host die je de weg wijst naar alles wat je zoal verder wil beleven in Las Vegas.

Seven Star® Caesars Rewards® Tier Status

En als bonus: toegang voor twee tot het uitverkochte ‘Weekends with Adele’

Kortom: eten, drinken en entertainment, of zoals Julius Caesar het zou zeggen ‘brood en spelen’ in overvloed.

Koop dan?