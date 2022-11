Weekendje F1 in Las Vegas? Dat is dan 1 miljoen euro!

Het hotel Wynn Las Vegas verkoopt een buitengewoon F1 arrangement voor de Las Vegas Grand Prix.

Laten we meteen maar met de deur in huis vallen: zo’n arrangement kost dus 1 miljoen dollar. En omdat de euro bijna net zoveel waard is, betaal je dus 1 miljoen euro! Dat is niet niks voor een Formule 1 arrangement, maar je krijgt er zeker wel iets voor terug.

F1 arrangement in Las Vegas 2023

Wynn Las Vegas is een van de bekendste hotels in Las Vegas op The Strip. Natuurlijk kan je er ook terecht om een gokje te wagen. Leuk feitje: de kosten om het gebouw neer te zetten waren 2,7 miljard dollar, nog nooit was er een hotel gebouwd dat zoveel heeft gekost. ‘High rollers’ kunnen er nu tevens terecht voor een F1 arrangement, want er moet wel wat geld terugverdiend worden.

Oké, wat krijg je allemaal voor 1 miljoen? Nou, dat is niet mis. Natuurlijk maak je de Formule 1 mee vanaf de Paddock club. Hier heb je toegang toe voor drie dagen. De opening ceremonie hoef je niet te missen, want dat is inbegrepen in de prijs. Naar alle feesten die gegeven worden -waar je normaal gesproken alleen binnenkomt met een uitnodiging- kan je toe. Waaronder de spectaculaire show Awakening. Krijg je geen genoeg van al het feestgebruis? Er is een persoonlijke ‘ambassadeur’ die je helpt bij reserveringen. Ideaal toch.

Hotel

Logeren doe je in het hotel, natuurlijk. Je krijgt vier overnachtingen in een kamer met twee verdiepingen (!) en drie slaapkamers. Uiteraard met alle luxe die je je maar kan voorstellen bij een dergelijk hotel.

Een butler staat 24/7 tot je beschikking, zodat je geen honger hoeft te lijden of uit hoeft te drogen. Standaard krijg je een flesje Jeroboam of Dom Perignon om je eerste dorst te lessen en een selectie kaviaar om een hapje te eten.

Ben je al het Formule 1 geweld zat? Dat kan natuurlijk. Ga dan naar de spa of even een balletje meppen op het golfterrein. Dit doe je niet alleen, het F1 arrangement is goed voor zes personen. Nodig dus 5 vrienden uit en pak het vliegtuig. Split je de kosten dan kost het ‘maar’ 166.666,- euro per neus. Koopje!