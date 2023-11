Audi TT Final Edition is een wonderschoon afscheid

Nóg een Audi TT Final Edition, maar deze is echt wel heel mooi.

De Audi TT is één van ’s werelds meest recente iconen. Het inmiddels al weer bijna 30 jaar oude design van de eerste generatie gaat de geschiedenisboeken in als één van de beste designs aller tijden, dat durven wij wel te stellen. Audi heeft de TT sindsdien steeds maar nieuw verkocht, maar nu, vijftien jaar na de introductie van de kleine coupé, is het tijd om te gaan. Als er al een vierde generatie komt, achten wij de kans dat het een coupé wordt en geen elektrische crossover erg klein.

Afscheid

Gelukkig is Audi de TT niet vergeten en is het afscheid van hun iconische coupé niet perse in stilte gegaan. Er zijn inmiddels drie speciale edities van de Audi TT gelanceerd dit jaar die alle drie beloven een ‘afscheidseditie’ te zijn. Op zich is het wel uit te leggen. De Iconic Edition is een blubberdikke TT RS die de TT Concept eert én het afscheid voor Europa inluidt als een soort zwanenzang. De TTS Final Edition voor het Verenigd Koninkrijk is een ietwat slappe, net iets dikker aangeklede TTS om het afscheid van de TT te vieren in het VK, waar de TT al een tijdje weg is. En de TTS Memorial Edition is het afscheid voor Japan. Daar komt nu deze Audi TT Roadster Final Edition bij. Wat voegt die dan nog toe? Twee dingen. Ten eerste dat ‘ie alleen maar naar de VS komt.

Beeldschoon

Ten tweede dat de Audi TT Roadster Final Edition een cabrio is, waar de andere speciaaltjes allemaal de coupé zijn. Bovendien heeft Audi nog even hun best gedaan op deze allerlaatste Roadster en hij is echt heel gaaf geworden.

Goodwood Green Pearl

Laten we beginnen bij de lakkleur: Goodwood Green Pearl. Of zoals de Duitsers zeggen: Goodwoodgrün Perleffekt. Deze kleur kun je kennen van het standaardassortiment van Audi rondom de introductie van de TT, alsook bijvoorbeeld de C5 RS6 en vele andere RS-modellen. Toen de TT Roadster debuteerde, was Goodwood Green één van de opties voor een kleine meerprijs. Sindsdien is de kleur niet wedergekeerd, maar voor deze Final Edition is hij terug. De details op het exterieur kloppen ook: geen hoogglans zwarte praktijken, gewoon mooie zilveren meerspaaks velgen en chromen accenten. Het stoffen dak is grijs, iets wat sinds een speciale editie in 2019 niet te kiezen was.

Interieur

Toch doen we liever het dak even eraf. De echte highlight van de Audi TT Roadster Final Edition is de exterieurkleur in combinatie met het interieur. In een cabrio maakt dat toch meer uit omdat de stoelen met het dak open veel beter zichtbaar zijn dan in een dichte auto. De gekozen kleur is Palomino Brown, een soort pindakaas/karamel achtig bruin. Is dat toevallig gekozen omdat het zo mooi is met het groen? Het zal vast helpen, maar de echte reden is een uniek interieur van de eerste generatie TT. Het ‘baseball’ interieur was een highlight van de TT Roadster Concept, die bruine kuipstoelen had (toen nog met harnassen). De stiksels in de wangen waren uitgesproken, een beetje zoals een baseball-handschoen. In de productieversie keerde dit interieur terug. Ook dit interieur blijkt later aardig iconisch te zijn.

Audi TT (8N) Audi TT Concept

Nou missen de baseball-stiksels en is de kleur bruin ook niet helemaal identiek, maar je kan niet alles hebben. Het kleurcontrast voor de Audi TT Roadster Final Edition is in ieder geval wonderschoon.

Niet voor ons

Zoals gezegd is deze speciale editie dus alleen voor de Verenigde Staten en moeten liefhebbers van green over tan sportauto’s in Europa met enige jaloezie naar de plaatjes kijken. Amerikanen kunnen de Audi TT Roadster Final Edition bestellen voor 67.800 dollar, wat in ons geld 63.812 euro is.