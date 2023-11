‘Vergeten’ Porsche 911 is een absoluut briljante occasion

Van de huidige en vorige Porsche 911 smaakjes is er eentje die zijn Waterloo vond bij de 997-generatie.

Als we de smaakjes van de Porsche 911 (992) even bij langs gaan, valt op dat er echt heel veel te kiezen is. Elk gat wat er is wordt opgevuld. Zelfs nog uitbundiger dan bij de 911 (991), want daar was geen Dakar, S/T of Sport Classic-versie van. En alles wat er wél was van de 991, maar niet voor de 992, staat op de planning. Denk aan een 911 GT2 RS en een 911 Speedster.

‘Vergeten’ versie

Eén smaakje van de Porsche 911 staat niet op de planning, terwijl het een relatief recente versie van de 911 is. Eentje die het daarom maar drie generaties heeft volgehouden. Goed, eigenlijk is ‘ie er nog, daarover zo meer, maar we hebben het dan natuurlijk over de Porsche 911 GT2. Zonder RS.

911 GT

Die vindt zijn oorsprong bij de Porsche 911 (993). Dat was het pre-VAG Porsche en een Porsche dat heilig vasthield aan motorsport. Om mee te doen aan de GT2-klasse werd een 911 voorzien van dikke uitgebouwde wielkasten, een lel van een spoiler en een 430 pk sterke versie van de 3.6 liter motor. Omdat homologatieregels toen nog vereisten dat er een straatversie gebouwd moest worden, kwam er ook een 911 GT2 voor de straat. Die bleek uiterst zeldzaam uiteindelijk: er zijn er 57 gebouwd. Leuk feitje: vanwege de raceklasse noemde Porsche de versie GT2, maar achterop stond 911 GT. Dit was overigens voor het eerst dat de naam ‘GT’ op deze manier werd gebruikt voor race-klare Porsches en dus kijk je hier eigenlijk naar de oorsprong van de GT2 RS, GT3 RS, GT4 RS en alles ertussenin.

996 GT2

De opvolger van de 911 GT(2) is eigenlijk de 911 GT3 (996). Dat was namelijk de ongeblazen GT-versie die gebruikt zou worden voor racen. Porsche besloot de 911 GT2 wel te herintroduceren, maar dan als een soort ‘alle remmen los’-model boven de GT3. De basis was niet de Carrera, maar de Turbo. Daardoor was de motor nu een 3.6 liter zescilinder met dubbele turbo om zo op 483 pk uit te komen. Lekker geweld, dus.

997 GT2

Bij de 997-generatie is het verhaal weer anders. Niet vanwege de GT2, dat is eigenlijk een perfecte doorontwikkeling van de 996 GT2. Nu omdat de 911 GT2 niet meer de heftigste 911 zou zijn. Je zou al kunnen stellen dat de 911 GT3 RS die vanaf de 997-generatie het levenslicht zag, de heftigste circuit-Porsche was. Toch zat de GT2 er qua pk en het feit dat het om een blok met turbo’s ging boven. Nee, meer omdat Porsche na de facelift van de 997 de GT2 RS introduceerde. Met 620 pk, enorme gewichtsbesparingen en een scala aan andere verbeteringen was dat duidelijk de allerdikste 911 ooit in 2012.

De realiteit is inmiddels bekend, bij de 991 werd de GT2 volledig geskipt en was de GT2 RS de enige GT2-versie. Datzelfde gaat gelden bij de 992 GT2 RS en dus is de reguliere GT2 een relikwie van het verleden.

Porsche 911 GT2 occasion

Zijn we weer bij? Mooi. Want dat even om uit te leggen waarom de 911 GT2 dan toch een beetje de ‘vergeten’ versie lijkt. We snappen op zich dat het gat tussen de 911 GT2 RS en GT3 RS een beetje klein is bij de 991. Kijken we even naar een ultiem exemplaar van een 911 GT2, dan vraag je je toch af of dit niet gewoon één van de gaafste 911’s ooit is. Ondergetekende in ieder geval wel.

Occasion

Er staat namelijk een beeldschone Porsche 911 GT2 (997) op Marktplaats. We zeiden net al dat het een perfecte evolutie is van de 996, en qua layout en ontwerp klopt dat ook. Net als de 996 is de basis de 911 Turbo, dus daar herken je de voorbumper van. De achterbumper is uniek voor de GT2, evenals de spoiler. Die lijkt op die van de 996, maar dan met koelgaten in de ducktail. Dat had de 993 GT2 ook, een toffe hoedtik dus.

De motor is net als de voorganger een 3.6 liter grote flat six met twee turbo’s. In de 997 GT2 wist Porsche er 530 pk uit te peuteren. Des tijds was het nog niet zo dat elke GT2/3 (RS) een PDK had, dus ook in deze GT2 schakel je met de hand. Je kon doorjakkeren naar 328 km/u en naar 100 sprinten ging in 3,3 seconden. Voor 2007 waren dat waardes waardoor men snel aan Apollo-raketten ging denken. Totdat de 911 GT2 RS kwam. We willen toch even benoemen: de GT2 RS kwam na de facelift, de GT2 is dus wel uniek vanwege het feit dat je hem ook als pre-facelift kon krijgen. Zoals het exemplaar van vandaag.

Speed Yellow

Het exemplaar van vandaag is ook nog eens in een lekker kleurtje gespoten. Hoewel, geel op een Porsche is eigenlijk de normaalste zaak ter wereld. In dit geval Speed Yellow (Speedgelb). Dat is de voorloper van het huidige Racing Yellow (Racinggelb) en het is een iets mooiere diepere kleur geel. De van de 996 GT3 overgenomen velgen zijn two-tone: een zilveren ring met zwarte spaken. Deze velgen ken je trouwens ook van de 996-generatie, je kon ze krijgen op de GT2 én GT3.

Geel lijkt een thema te zijn bij deze Porsche 911 GT2, want in het interieur zijn alle accenten uitgevoerd in het geel. Behalve de tellers, die zijn rood. Het is dat een bepaalde grootgrutter in frietjes en kipnuggets tegenwoordig een groene achtergrond gebruikt in plaats van rood, anders hadden wij hier een grappige link gelegd.

Kopen

Hij is mooi, hij is snel, hij is erg geel, hij is ietwat vergeten en hij staat te koop. Deze Porsche 911 GT2 is een parel en een ietwat unieke kans. Met 23.591 km gereden sinds 2008 ook een topexemplaar. En dat gewoon op Marktplaats, via Porsche Centrum Gelderland. Dat betekent wel dat je hem van een goede verkoper haalt, maar wel eentje die weet wat ze in huis hebben. Voor 199.900 euro moet je dus veel oude sokken zien te vinden. Kopen kan uiteraard op Marktplaats.