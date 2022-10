Latifi krijgt een zware straf voor gebrek aan talent

Dat is niet aardig. Maar Latifi krijgt er wel straf voor.

Als we met zijn allen een dagje op de kartbaan rijden, zal eregast Nicholas Latifi ons compleet zoek rijden. Niet alleen de redactie, maar ook alle reaguurders rijdt hij het snot voor de ogen. Een coureur die drie jaar achter elkaar Formule 1 rijdt, is gewoon geen pannenkoek.

Goatifi

Het probleem is dat hij in vergelijking met de coureurs om hem heen wel duidelijk de minst getalenteerde is. Waar Lance Stroll (ook een Canadees met rijke familie) af en toe weet te verrassen, is dat niet weggelegd voor Nicholas Latifi. In de Formule 1 is het beste dat hij kan doen ‘niet crashen’.

Gisteren lukte dat weer eens niet. Hij had niet door dat Guanyu Zhou achter hem zat en dus ook niet dat Nicholas Zhou de pas af sneed. Wederom een DNF voor Latifi door een fout van Latifi. Nu moeten we niet te boos op hem zijn, dankzij een crash Latifi kon Verstappen wereldkampioen worden in 2021. Maar het is wel tekenend.

Straf Latifi

Het is overigens niet zonder consequenties. De Canadees – die elke race achteraan start vanwege een gebrek aan kunde en talent – krijgt namelijk een straf. De FIA heeft zich beraadslaagt over de situatie is tot de conclusie gekomen dat wat Latifi heeft gedaan, écht niet door de beugel kon.

Zijn straf: hij krijgt gridstraf! Jazeker, vanwege zijn onbesuisde actie krijg hij 5 plaatsen gridstraf. Dat zal ‘m leren! Als er geen vreemde dingen gebeuren tijdens de kwalificaties, kwalificeert hij zich veelal als 20 c.q. nummer laatst. Maar niet de volgende race, want dan wordt ‘ie vijf plaatsen naar achteren gezet.

Check hieronder de beelden van Latifi die het net niet doorhad:

