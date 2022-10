Stand na GP Singapore 2022 en zeven dingen die ons opvielen

Het is maandag, dus de hoogste tijd voor de stand na de GP Singapore 2022. Dat niet alleen, er waren maar liefst 7 dingen die ons opvielen.

Na een afwezigheid van 2 jaar keerde de GP Singapore terug. Vanwege Covid-restricties moesten we het twee jaar zonder de race op het Marina Bay Circuit doen. Maar nu zijn we terug en konden we weer genieten van een stratenrace zoals Baku, Saudi-Arabië, Miami en Monaco. En nu dus Singapore!

Wederom konden we niet alle ronden rijden, de regen en wat safetycars-situaties gooiden roet in het eten. Het zorgt er in elk geval voor dat het kampioensfeestje absoluut niet gevierd kon gaan worden voor Verstappen. Integendeel. Maar ja, zelfs Lewis Hamilton had af en toe dit soort races. Sterker nog, Hamilton zijn race leek best veel op die van Verstappen. Enfin, u krijg van ons de stand na de GP Singapore 2022. Daarbij vielen ons deze 7 dingen op:

Pérez foutloos

Op het moment dat Verstappen niet kan profiteren, moet Pérez dat doen. Dat lukt niet altijd, maar afgelopen race wel. Pérez deed het heel erg goed. Hij miste op een haar na pole, alhoewel het verschil heel erg groot was met de potentiële pole tijd van Verstappen.

Verstappen maakt grove fout

Het hele seizoen zien we Verstappen uit de problemen blijven. Zelfs tijdens de start kiest de Nederlander eieren voor zijn geld. Keurig. Naarmate je verder naar voren gaat, wordt het lastiger inhalen. Ditmaal bleek Norris een Angstgegner te zijn. Uiteraard ging Verstappen er meteen voor, maar het was te wild en te ongecontroleerd. Het komt niet vaak voor, maar soms zijn het net mensen, die coureurs.

Hamilton wil respect, noemt iedereen ’this guy’

Lewis Hamilton reed net als Verstappen geen perfecte race. Ook dat kan gebeuren. Wat wel vreemd is, is dat Hamilton het altijd over respect heeft. Wel probeert hij steevast zijn collega’s erbij te lappen. In eerste instantie met de braketest die geen braketest was. Ten tweede door Carlos Sainz eveneens met ’this guy’ te noemen. We weten het, het is via de boordradio in het heetst van de strijd. Maar dan is er duidelijk minder respect dan wanneer alleen de camera erop staat.

Puike prestatie McLaren

De strijd tussen McLaren en Alpine is intens. McLaren lijkt nét ietsje sneller te zijn, maar bij Alpine zijn er vaak twee coureurs die in de top 10 eindigen. Wegens de pechgevallen van Ocon en Alonso kon McLaren maximaal profiteren.

Hele puike prestatie Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo is de gebeten hond van de Formule 1. De honingdas is constant langzamer dan zijn teammaat en zijn werknemer heeft zijn contract ontbonden. Natuurlijk, Ricciardo had geluk met de pitstops (hij kon pitten).

Lance Stroll krijgt een veer

Lance Stroll is een vreemd fenomeen. Waar Latifi gewoon altijd matig is en soms net voldoende, is Lance Stroll beter. Alleen 8 van de 10 keer is het middelmaat. Echter, in sommige gevallen is de Canadees toch ineens goed. Dat is bijna altijd wanneer het regent of op een stratencircuit. Of in dit geval allebei. Stroll reed foutloos en haalde het maximale uit zijn auto. Keurig!

Leclerc wint nauwelijks van Pole

Max Verstappen moet in Leclerc zijn meerdere erkennen deze race. Ondanks dat Verstappen veel eerder begon met Formule 1-rijden, heeft Leclerc meer pole positions gehaald. Over een rondje is Leclerc zeldzaam snel en de Ferrari’s zijn vaak ook over een rondje erg goed. Maar alweer zakt het daarna gewoon in. Leclerc pakte pole en won wederom niet winnen en kon Perez geen één keer echt onder druk zetten.

Rijderskampioenschap

Max Verstappen staat aan de leiding! Maar hij moet heel erg zijn best doen om in Japan te kunnen winnen. Pérez loopt in op Leclerc. Ondanks dat Russell geen punten haalde, kon Hamilton daar geen gebruik van maken door echt in te lopen op zijn teammaat. Stroll en Ricciardo maken zoals bekend een lekker sprongetje.

De stand na de GP Singapore 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 341 2 Charles Leclerc Ferrari 237 3 Sergio Pérez Red Bull 235 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 170 7 Lando Norris McLaren 100 8 Esteban Ocon Alpine 66 9 Fernando Alonso Alpine 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Daniel Ricciardo McLaren 29 12 Sebastian Vettel Aston Martin 24 13 Pierre Gasly AlphaTauri 23 14 Kevin Magnussen Haas 22 15 Lance Stroll Aston Martin 13 16 Mick Schumacher Haas 12 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nyck de Vries Williams 2 21 Nicholas Latifi Williams 0 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

De belangrijkste sprong komt van Aston Martin, die gaan van 9 naar 7. Het is erg close tussen Aston Martin, Haas en AlphaTauri, maar dit sprongetje is erg lekker. Zeker omdat deze drie teams niet vaak (veel) punten halen. McLaren gaat voorbij aan Alpine, maar het zijn slechts vier punten die ze nu voor staan. Dat kan met een paar races te gaan nog alle kanten op.

De stand na de GP Singapore 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 576 2 Ferrari 439 3 Mercedes 372 4 McLaren Mercedes 129 5 Alpine Renault 125 6 Alfa Romeo Ferrari 52 7 Aston Martin 37 8 Haas 34 8 AlphaTauri 34 10 Williams Mercedes 6

Kwalificatieduel

Een opdrogende baan is altijd leuk tijdens kwalificatie. Zeker op een stratencircuit geeft het een extra dimensie, daar elk foutje direct wordt afgestraft. Het leverde ook een paar verrassingen op, zoals Pérez die sneller was dan Verstappen. Hamilton neemt meer afstand van Russell. Grappig is te zien hoe Stroll en Vettel elkaar in evenwacht houden.

De stand na de GP Singapore 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (10) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (13) Sergio Pérez (4) Ferrari Charles Leclerc (13) Carlos Sainz (4) McLaren Lando Norris (14) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (10) Esteban Ocon (7) AlphaTauri Pierre Gasly (11) Yuki Tsunoda (6) Aston Martin Lance Stroll (7) Sebastian Vettel (8) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (14) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (11) Guanyou Zhou (6) Haas Kevin Magnussen (12) Mick Schumacher (5)

Snelste raceronde

Ze wilden bij Mercedes koste wat het kost niet dat Verstappen kampioen zou worden. Russell ging aan het einde van de race naar binnen voor nieuwe zachte banden en reed een tijd die ongeveer twee seconden sneller was dan die van wie dan ook. Hij heeft er niets aan verder, want je kan er pas een punt voor krijgen als je in de top 10 finisht.

De onderlinge stand na de GP van Singapore 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 George Russell Mercedes 1

Driver of the Day

Dat kon niemand minder zijn dan Sergio Pérez. Hij reed sensationeel. Nul fouten. Hij bezweek niet onder de druk en wist uiteindelijk nog een redelijk gat te slaan naar Leclerc. Het publiek vond het in elk geval geweldig en gaf hem de Driver of the Day-trofee.

De onderlinge stand na de GP van Singapore 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries Williams 1

Heeft de redactie de GP van Singapore 2022 goed voorspeld?

Hahahahaha. Nee. Absoluut niet. Maar niemand had deze uitslag verwacht. Niemand? Nou, Jaap zag wel goed in dat Leclerc, Pérez en Sainz op het podium zouden staan, hij had alleen de volgorde helaas verkeerd.

De stand na de GP Italië 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 68 Michael 64 Jaap 42

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Japan 2022 worden verreden op vrijdag 7 oktober om 06:00.