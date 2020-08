Zoveel wil Mansory voor de bizarre Le Mansory Ford GT

Niet iedereen kan genieten van de Le Mansory, gelukkig is de kans dan ook klein dat je de gepimpte Ford GT ooit tegen zal komen.

Collega @willeme was er weinig subtiel over: de Le Mansory is een nogal opvallende verschijning. Aan de achterkant kan je nog zien dat het ooit een Ford GT was, maar de rest van de supercar is ingrijpend aangepast. Vooral de voorkant oogt weinig GT. De twee opeengestapelde koplampen met twee LED-strips, hebben plaatsgemaakt voor ietwat saaiere koplampunits met twee naast elkaar geplaatste lampen.

De rest van de neus voelt ook meer Need for Speed dan ode aan de Le Mans. Waar de originele Ford GT alleen inhammen heeft voor de aerodynamica, lijkt de neus van de Le Mansory wat drukker te zijn. De groeven op de motorkap met een ‘gesmolten rubberband’-achtige look lijken ook weinig goeds voor de airflow te doen.

Het vreemdste aan de auto is echter die gigantische spoiler. De Ford GT heeft immers twee dunne plaatwerken die lopen van de achterlichten richting de uitlaat, waar deze samenkomen met de spoiler die in reguliere stand plat ligt. Zo lijkt er van achter gezien één lijn te lopen van achterlicht naar achterlicht. Bij de Le Mansory is die lijn compleet weg, omdat de spoiler er fier bovenuit steekt.

Niet dat het alleen maar kommer en kwel is, hoor. Het racevlaggen-patroon net voor het achterwiel is bijvoorbeeld een leuk detail. In tegenstelling tot de buitenkant, oogt het interieur ook aardig luchtig door het gebruik van veel wit. Tot slot is de gekietelde motor met 710 pk (i.p.v. 656 pk) een prima bijkomstigheid.

En dan nu over naar de prijs. Want kennelijk gaat het niet zo goed met de verkopen van de Le Mansory. De tuner gaat er maar drie bouwen, maar heeft er al eentje op Mobile.de gezet. Waar de vraagprijs 1,8 miljoen euro bedraagt. En dan wil de Nederlandse staat daar nog BTW en BPM bovenop hebben. Een nogal bizarre prijs dus, voor een nogal bizarre auto.