Volgende generatie Volkswagen Golf GTI heeft nu al een concurrent

Een onverwacht populair Stellantis-merk presenteert een Golf GTI-concurrent voor de Golf GTI die nog vijf jaar in de toekomst ligt.

Als je hét bewijs wil van dat principes te koop zijn, is de opmars van Chinese automerken in Nederland een mooi voorbeeld. Want veel mensen hebben de mening dat China een eng land is, waar de overheid je altijd in de gaten houdt (en ons dus ook als we hun producten kopen), mensenrechten niet op één lijn zitten met die van ons, et cetera. En dan biedt een Chinees merk een auto aan voor een paar duizend euro minder dan de Europese concurrentie, en dan staat ‘ie de volgende dag nog voor de deur. Dankzij merken als MG en Lynk & Co die een teen in het water dippen is bekend dat ook China gewoon welkom is om auto’s hier te verkopen. En dan wordt duidelijk hoe ver de Chinezen zijn gekomen. Ook helpt het om het toch een beetje lokaal te maken, denk aan MG die goed gebruik maakt van het feit dat ze nog opereren onder de naam van het oude Morris Garages.

Leapmotor

Of neem Leapmotor. Het klinkt niet als een heel baanbrekend merk, met dito auto’s. Maar dan blijkt dat het merk hier ondersteund wordt door Stellantis en je dus hetzelfde gemak krijgt als anderen in dat concern. En dus gaat het nu hard. De T03 als elektrische stadsauto en de C10 als SUV die je als (RE)EV kan krijgen zijn al los, maar je kan nu ook de volledig elektrische B10 bestellen voor slechts 27.995 euro. Voor een auto waar weinig mis mee is, is dat gewoon aantrekkelijk.

Binnenkort volgt een Leapmotor die voor liefhebbers van traditionele autovormen meer in de smaak valt. In China wordt deze verkocht als Lafa 5, terwijl Leapmotor hem in 2026 hier naartoe gaat brengen als Leapmotor B05. Het wordt een soort VW Golf, maar dan elektrisch. En in plaats van een soort MPV te worden qua lijnenspel (hallo ID.3 en Cupra Born), wordt het gewoon een doorsnee hatchback. Je hoeft het geen mega-inspirerende auto te vinden, maar geef toe: lelijk is ‘ie ook niet. Alleen, ondanks beloftes over een ‘goed sturende auto’ van Leapmotor, oogt ‘ie wel wat saai.

Leapmotor B05 Ultra

Daar komt een oplossing voor. Leapmotor onthult voor de thuismarkt de Lafa 5 Ultra. En ja, deze is bedoeld voor de internationale markt, waardoor je mag verwachten dat deze als Leapmotor B05 Ultra de Europese markt gaat opzoeken. En wat is het? Precies wat je denkt dat het is: een extra hete versie van de Golf-rivaal. Volkswagen zelf wil met de aankomende ID. Golf waarschijnlijk ook werk maken van het GTI-label dat volgend jaar elektrisch verschijnt, maar als dat te lang duurt is de B05 Ultra hopelijk een doekje voor het bloeden.

De B05 Ultra is gericht op jongeren. Dat klinkt als marketingpraat, maar Leapmotor ondervindt dat 70 procent van de ‘blinde kopers’ (die de auto online bestellen) jonger is dan 35 en daar is echt wel een wens voor een potige versie van de Lafa 5. Leapmotor heeft de auto uit de doeken gedaan tijdens een media-evenement, waar nog niet heel veel is bevestigd. Zo weten we nog steeds niet wat de Lafa 5 en B05 doen qua motoren. Wel dat de Ultra-versie opgeleukt wordt met extra aerodynamica, zoals een voorsplitter, sideskirts en een vrij forse spoiler en diffusor. Best een dik bommetje, al hoop je natuurlijk dat het meer is dan uiterlijk vertoon. (via CarNewsChina)