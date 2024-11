Koop jij deze getunede Golf 2 GTI met Audi vijfcilinder?

VW aan de buitenkant, Audi aan de binnenkant.

Op het eerste lijkt de Golf GTI van de tweede generatie hierboven op een doorsnee bakkie dat je kunt tegenkomen op de GTI Treffen. Minder doorsnee wordt de hatchback wanneer je zijn motorkap omhoog duwt. Daar huist geen 1.8-liter met vier, maar met vijfcilinders.

Het originele zestienkleppertje met 129 pk is er volgens de verkoper Wolf Auto’s in 2015 uitgehaald. Daarvoor in de plaats kwam de vijfcilinder met vijf kleppen per cilinder uit de Audi S3. Het geschat vermogen ligt op zo’n 250 tot 260 pk dat via de zestraps bak van een Volkswagen Touran naar de voorwielen gaat. Verder is er een andere turbo en elektronische brandstofinjectie.

En de tuning stopt niet onder de motorkap. Er is een sportonderstel met schroefsets, een RVS-uitlaatsysteem, geventileerd schrijfremmen voor en achter en Brembo-spulletjes. De koets om de motor heen is een paar geleden nog opgeknapt die overigens in een keurige donkergroene lak is afgewerkt. De Golf GTI met Audi S3-motor staat op lichtmetalen velgen.

Vanbinnen ziet de GTI er tevens keurig uit met donkerblauwe stoffen bekleding, Recaro-stoelen en een CAE-shortshifter voor een extra sportief tintje. Het dashboard is vrij origineel gebleven. Vandaar ook het hilarisch jaren ’80 bestuurdersdisplay achter het geinige stuurtje.

Wat kost de Volkswagen Golf 2 GTI met Audi S3-motor?

Behoorlijk wat mods dus voor deze Golf 2 die er niet eens zo afgetrapt uit ziet. Daar hangt ook nog eens een schappelijk prijskaartje aan. De Volkswagen Golf 2 GTI met Audi-motor staat te koop op Marktplaats en kost €24.200. Daar haal je nu nog geen nieuwe Polo voor.