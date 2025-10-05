Bekendste Citroën van Nederland op Marktplaats is peperduur

Zoals bekend is er echter een manier om de bekendste Citroën van Nederland op Marktplaats voor nop te krijgen, mits je in bezit bent van een specifieke afgedrukte foto.

Denk je aan Johnny Flodder, dan zou je in eerste instantie denken aan een roze Chevrolet. Dat was immers de gekozen auto voor de hunk van de familie Flodder. Toch zal er een andere auto geassocieerd met Johnny Flodder nog even helder, al dan niet helderder, op je netvlies staan. Uit misschien wel één van de meest briljante scènes uit de Nederlandse tv-geschiedenis.

Oh buurman, wat doet u nu?

We gaan het niet te veel uitleggen, want we kennen het allemaal wel (en zo niet, bovenstaande video is alles wat je nodig hebt). Maar geef toe: het geschrokken gezicht van meneer Neuteboom om vervolgens over te schakelen naar Johnny Flodder achter het stuur van een met opties volgeladen BX Sport is zo steengoed.

En wat een auto was dat hè, die rode Citroën BX Sport. Het is een geinige mix tussen de vrij bizarre upgrades die de norm werden in de jaren ’80 en de eigenwijsheid van Citroën en hun BX als middenklasser. Toch was het niet allemaal uiterlijk vertoon: het is immers motorisch een BX GTi met de 126 pk sterke 1.9. Dat wilde voor zijn tijd nog best vooruit, terwijl de BX in de basis nog steeds een lekker zwevende Citroën is.

Waar die jaren ’80-upgrades dan weer om de hoek komen kijken: een opvallende bodykit, de normaal rechthoekige koplampen zijn vervangen door twee ronde units per kant, er zit een spoiler achterop, bijzondere velgen en natuurlijk in een lekker retro-lettertype die tekst ‘BX SPORT’ op de zijkant. De film Flodder komt uit 1986 en dat was het tweede en laatste jaar dat de BX Sport in deze uitvoering beschikbaar was.

De enige echte

Dat maakt ‘m bijzonder, maar de Citroën BX Sport die we op Marktplaats vinden als waarschijnlijk de bekendste Citroën van Nederland (naast wellicht de Cruijff-SM), is niet een overtuigende replica van Johnny’s BX. Nee, dit is dé BX Sport uit de film. Deze is na zijn filmcarrière ‘gewoon’ verkocht. In 2017 kwam die al eens voorbij nadat hij grondig is gerestaureerd. Acht jaar later heb je weer een kans.

Kopen

De 135.000 kilometer ervaren, bekendste Citroën van Nederland uit Flodder op Marktplaats is natuurlijk een prachtig collector’s item, maar tegelijkertijd blijft het een -ja, vrij zeldzame- Citroën BX. En dat alles moet, houd je vast, 69.950 euro kosten. Da’s een smak geld en niet zo’n kleine ook.

Wel zet de verkoper zich nu in een lastig parket. Want als jij een niet onaantrekkelijke zus hebt en een polaroid-camera én je weet waar de eigenaar van de zaak woont, dan is er een manier om 69.950 euro van die prijs af te lullen. Dit heb je niet van ons. Met een ander betaalmiddel, zoals cash, American Express, Diners Club of Visa: dat kan op Marktplaats.