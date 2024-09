Leapmotor is nieuw en dit kosten de eerste twee modellen

Een nieuw Chinees merk in ons land onder de paraplu van Stellantis. Dit zijn de Leapmotor T03 en de Leapmotor C10.

We kunnen bij Autoblog de merkenpagina’s bijna niet bijbenen. De nieuwe merken vanuit het verre oosten blijven maar deze kant op komen. Xpeng, Dongfeng, Nio, het kan niet op. Hier is dan nu officieel weer een extra merk in ons land gearriveerd: Leapmotor.

Ook dit merk is afkomstig uit China, maar wordt onder de paraplu van Stellantis bij ons op de markt gebracht. Ze hadden daar pas een merk of veertien in de stal, dus daar kan nog wel eentje bij.

Stadsauto: Leapmotor T03

De orderboeken zijn geopend en de eerste auto die we verwelkomen onder de naam Leapmotor heeft als catchy naam de T03. De T03 is een volledig elektrische vijfdeurs stadsauto die met een 37,3 kWh batterij tot zo’n 265 kilometer ver moet komen op een volgeladen accupakket. Puur in de stad alleen claimt het persbericht zelfs 395 kilometer. Blijf dan wel binnen de ring van Amsterdam waar je nog maar dertig mag.

De compacte stadsrakker is altijd voorzien van een 42 inch groot zonnedak en airconditioning. De kofferbak slikt maximaal 880 liter (niet met vier personen), staat op 15 inch lichtmetalen wielen, heeft een 10,1 inch navigatiescherm en parkeersensoren en een achteruitrijcamera. Heel belangrijk voor zo’n kleine auto?

Eind september staat de auto bij de dealer en is dan te koop voor 19.950 euro. Inclusief kosten rijklaar maken. Koop je hem nog dit jaar kun je nog 2.950 euro Sepp subsidie krijgen en ben je helemaal spekkoper.

De T03 is daarmee net 1.000 euro duurder dan de Dacia Spring, die daarmee de goedkoopste in het aanbod blijft. Andere concurrent is de Dongfeng Box, die gaat 23.400 euro kosten in ons land en is daarmee net de duurdere Chinees.

De uitrusting van de Leapmotor T03 is in ieder geval uitgebreider dan die van de Dacia Spring. Het uiterlijk is dan een smaak kwestie.

SUV: Leapmotor C10

Kennelijk is er ook nog plek voor nóg een SUV in het al rijke aanbod. De auto hoort thuis in het D-segment en is voorzien van een 69.9 kWh batterij. De auto komt daarmee zo’n 420 kilometer ver volgens de WLTP.

Hij is er als Style en als Design uitvoering. De Style is de de “instapper”. Standaard voorzien van zaken als automatische dual-zone airconditioning, LED-koplampen, elektrisch verstelbare voorstoelen, Bluetooth en NFC-sleutel, Rear Parking Sensor, een 360°-camera, een panoramisch zonnedak met een elektrisch te bedienen zonnescherm, een 10,25-inch HD-instrumentenpaneel en een 14,6-inch centrale display. Verder staat de Leapmotor C10 op 18 inch wielen en heeft ie privacy glas.

Kies je voor de Design, dan krijg je 20 inch lichtmetalen wielen, een verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare en geventileerde voorstoelen en een elektrische bedienbare achterklep.

Midden oktober staat hij bij de dealer. De Leapmotor C10 Style kost 39.050 euro en de Design is 1.500 euro duurder en is er vanaf 40.550 euro.

De auto is groter dan een Volkswagen ID.4 en een Peugeot e-3008, maar doet qua prijs eerder denken aan de kleinere Peugeot e-2008. Wat dat betreft kan de concurrentie zijn borst nat maken.

Autodealers

Een nieuw merk, nieuwe dealers? Nee dat niet. Je kunt de nieuwe Chinese prijspakkers gewoon vinden bij je plaatselijke Stellantis dealer. Tussen de Peugeots en de Opels staan dus vanaf deze en volgende maand gewoon de Leapmotor T03 en de C10.