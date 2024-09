Opvolger McLaren F1 en P1 is hier al snel en heeft een naam!

Na F1 en P1 komt… de nieuwe telg uit de McLaren-familie die dit tweetal van een perfecte opvolger gaat voorzien.

McLaren gaat natuurlijk al jaren mee als F1-team. Als automerk is het merk nog piepjong. Maar ja, het helpt wel dat je al gevestigd bent met een motorsport-naam. McLaren heeft ooit wel eens invloed gehad op straatauto’s (denk aan auto’s als de Ford Mustang M81), maar pas vanaf de McLaren F1 was er een unieke straatauto met enkel en alleen de naam McLaren erop, uiteraard wel een auto die handig in de homologatieregels past.

F1 en P1

De F1 is om veel redenen legendarisch. De auto is tot in het perfecte ontwikkeld en was in zijn tijd de snelste straatauto ter wereld, wat pas veranderde toen de Bugatti Veyron kwam in 2006. Na de F1 kwam nog de SLR tussen McLaren en Mercedes, maar het toppen van het kunnen van enkel McLaren kwam pas weer in 2013. Met het toen kersverse begin van McLaren Automotive kwam het merk met de P1.

De P1 voelde direct als een opvolger van de F1, terwijl het ergens ook twee hele andere auto’s zijn. De F1 had een natuurlijk ademende V12, de P1 een twin-turbo V8 met hybridecomponent. De F1 was lekker analoog en puur, de P1 was een rijdende computer. De F1 was bloedsnel in een rechte lijn, de P1 verlegde daar geen grenzen. Enzovoort.

P1-opvolger

Dat is iets wat je vaker merkt bij McLaren. Mensen noemen de Senna wel eens de opvolger van de P1, maar die is ook weer uit heel ander hout gesneden. Hetzelfde geldt voor de Speedtail of de Solus GT. Bovendien kwamen die auto’s erg snel achter elkaar en werd de wereld een beetje McLaren-moe. Nu heeft het merk even erop gewacht en komt er weer iets echt speciaals.

McLaren durft nu namelijk een direct vergelijk te maken met de F1 en de P1. De nieuwe hypercar heeft namelijk wederom een naam met een letter en het getal 1. De nieuwe McLaren-hypercar heet W1. En we krijgen hem te zien op 6 oktober.

McLaren meent dat elke ‘1’-auto staat voor een complete verandering van de McLaren-generatie. Maar het merk zegt ook nog niet klaar te zijn voor een elektrische hypercar à la Rimac of Lotus Evija. De verwachting is dan ook dat de McLaren W1 een hybride wordt, maar dan wel wat heftiger dan de P1. Daar was de elektrische aandrijving een mooie bonus, maar het was vooral de kers op de taart. De W1 zou wel eens dichter bij het recept van de Bugatti Tourbillon kunnen komen, waar de auto een krankzinnig pk-aantal krijgt door grote e-motoren en alsnog een toffe verbrandingsmotor.

Nog even geduld en dan weten we alles. McLaren deelt hun illustere 1-tje niet zo maar uit, dus we hebben hoge verwachtingen. (via Autocar)

Image-credit: McLaren P1’s en meer bij het MTC in Woking, door @gwnfinn op Autoblog Spots.