Video: rijden met de legendarische Porsche 930

Wouter stelt zijn leven in de waagschaal met de ‘Widowmaker’.

Tegenwoordig heeft het overgrote deel van de 911’s een turbo, sterker nog: ze hebben er zelfs twee. Toch is ‘Turbo’ nog steeds een magische naam en dat is allemaal te danken aan de 930, waar het 50 jaar geleden mee begon.

De eerste 911 Turbo (modelcode 930) ontstond als homologatiespecial, wat een auto eigenlijk al per definitie cool maakt. Op dat moment was Porsche al een tijd aan het experimenteren geweest met turbo’s in de racerij, maar in 1975 was daar de eerste straatauto met turbo.

Waar de Carrera 3.0 200 pk leverde, tilde de turbo het vermogen van dezelfde motor naar 260 pk. Dat is ook weer niet belachelijk veel, maar toch kreeg de 911 Turbo een reputatie als Widowmaker. Het turbogat en de motor helemaal achterin bleek een combinatie die best tricky kon zijn.

De 911 Turbo kreeg ook een zeer herkenbaar uiterlijk, met de inmiddels iconische ‘walvisstaart’-spoiler. Ook heeft de 930 die heerlijk brede heupen: de auto groeide 12 centimeter in de breedte ten opzichte van de standaard 911.

De 930 kreeg gedurende zijn levensloop meerdere updates, maar het exemplaar waar Wouter meer rijdt (met ware doodsverachting) is nog een echte oer-911 uit 1977. Dat kunnen de kenners onder meer zien aan de enkele uitlaatpijp en de lagere spoiler.

Dit exemplaar staat er heel strak bij, dankzij een complete restauratie. Daarbij is onder meer de hele carrosserie gerestaureerd, de motor gereviseerd en het interieur opnieuw bekleed. Deze prachtige Porsche 930 wordt nu aangeboden op The Collectables, waar je nog tot en met maandag 20.00 mee kunt bieden!

Vergeet ook vooral niet om de video te kijken om te zien hoe Wouter de Porsche 930 ervaart