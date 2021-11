Alle leaseauto’s verplicht elektrisch over 4 jaar. Dat was dus nu nog het geval.

We moeten duurzamer worden met zijn allen! Maar daarvoor willen we natuurlijk niet stoppen met autorijden. Dat betekent dat we allemaal massaal elektrisch gaan rijden. Dat heeft nu nog niet een slechte naam. Integendeel, het is dé oplossing voor de toekomst. Althans, daar lijkt de NVDE van overtuigd. Die afkorting staat voor Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Dat is een organisatie van ondernemers in duurzame energie waarbij 6.000 bedrijven zijn aangesloten die allemaal gebaat zijn bij schonere energie. Bij deze coalitie zijn grote bedrijven (waaronder Shell!) en diverse gemeenten (Amsterdam en Rotjenkor) aangesloten. Zij willen dat alle leaseauto’s vanaf 2025 duurzaam zijn. Alle leaseauto’s zijn dan verplicht elektrisch vanaf 2025. Het is dan verboden om een auto te kiezen met benzine- of dieselmotor. Ook relatief schone oplossingen als aardgas en LPG zijn niet toegestaan.

Leaseauto’s verplicht elektrisch

Je mag dan alleen nog auto’s uitkiezen met een elektrische auto of een waterstofauto uitzoeken. Dat voorstel moet dan uiteraard wel overgenomen worden door het kabinet, dat nu nog druk bezig is met formeren.

Overigens staat deze bedrijven niets in de weg om alsnog zelf hiervoor te kiezen. In veel gevallen kiezen leaserijders al voor een elektrische auto vanwege de lage bijtelling. Binnenkort is dat voordeel bijna weg. Dat zou (wellicht) ervoor kunnen zorgen dat men weer overstapt op benzine. Deze rigoreuze beslissing zorgt er dan voor dat je enkel en alleen een elektrische leaseauto kunt kiezen.

Lage kosten

Voor de bedrijven is een EV interessant vanwege de lage onderhoudskosten en vrijstelling van MRB. Veel leasemaatschappijen verdienen nu dan ook erg goed aan de elektrische auto’s, want de leaseprijzen zouden eigenlijk veel lager kunnen c.q. moeten zijn.

Of het voorstel ook overgenomen gaat worden door de Tweede Kamer is nog maar de vraag. Het zou gaan om alle nieuwe leaseauto’s van 2025, dus wat er tussen nu in dan wordt geleased, valt daarbuiten. Op dit moment is 55% van de nieuw verkochte auto’s een leaseauto.

Via: NU.nl