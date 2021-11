NENT kondigt persconferentie aan, 2 commentatoren

Er gaat een hoop veranderen voor de Nederlandse Formule 1-kijker. NENT kondigt een persconferentie aan om het een en ander duidelijk te maken.

Het is in inmiddels bekend dat er volgend jaar veel gaat veranderen in de Formule 1. We zullen het zonder Antonio Giovinazzi moeten doen, de technische regelgeving is compleet op de schop gegaan en Verstappen moet (hopelijk) voor het eerst een wereldtitel verdedigen. Of wéér Hamilton proberen te achterhalen, dat kan natuurlijk ook.

Maar de grootste verandering voor ons Nederlanders gaat natuurlijk zijn hoe wij F1 gaan kijken. Voor een lange tijd had Ziggo de uitzendrechten. Die hadden ze al voor dat Verstappen zijn grote doorbraak maakte (vanaf 2013). Uiteraard heeft het succes van de Zoon van Jos geen windeieren gelegd voor Ziggo. Maar vanaf volgend jaar is het dus NENT (Nordic Entertainment Group) die de uitzendingen gaat verzorgen.

NENT kondigt persconferentie aan

De Scandinavische uitzendgigant NENT kondigt een persconferentie aan. Deze zal plaatsvinden op 8 december. Dat meldt Formule 1-nieuwssite RacingNews356. Dan wordt er meer duidelijk gemaakt over hoe wij volgend jaar Formule 1 kunnen gaan kijken (als brakke streams geen optie zijn, uiteraard).

Zo heeft Formule 1 Podcast-host van de NOS Amber Brantsen aangekondigd dat zij de programma’s over de F1 gaat presenteren. Verder is bekend dat er gewerkt gaat worden met niet één presentator, maar twee stuks. Tot nu toe is het Olav Mol die al sinds de commentaar verzorgd in zijn eentje sinds 1991 (de GP van Monaco). Het is met recht de vertrouwde (en immer enthousiaste) stem van de Formule 1.

2 Commentatoren

Naast twee commentatoren zal er ook een pitreporter op locatie aanwezig zijn. Daarmee lijkt NENT iets meer de kant van Sky op te gaan. Dat is op zich niet verkeerd. Met name de programma’s op Ziggo zijn eh, voorzien van bijzondere gasten. Maar hey, als jij wil weten wat Mattie, Chabot, Balkenende of Roland Meulenbroek ervan vonden: Ziggo kon je daarin voorzien.

Naar verluidt heeft Robert Doornbos zijn diensten al aangeboden aan NENT. Plooij en Mol hebben nog niet aangegeven een telefoontje te hebben ontvangen. We verwachten dat 8 december er meer duidelijk zal worden over hoe we F1 kunnen kijken in Nederland. Dan weten we ook of de petitie van Radio 538 zin heeft gehad.

Olav Mol heeft al aangegeven sowieso Grand Prix radio te gaan voorzien van commentaar. Dus als je de nieuwe lichting niets vindt, kun je hen uitzetten en de radio aanzetten.

Via: Racingnews365.nl