Natuurorganisatie gelooft niks van vergunning Zandvoort

Volgens milieudeskundigen was het wel een groot vervuilend feestje in Zandvoort, omdat de berekeningen volgens hen niet kloppen.

Er was wat weerstand tegen de race dit jaar in Zandvoort. Het circuit ligt in een Natura 2000-gebied en dus moet de natuur beschermd worden. Idealen rondom de rugstreeppad en andere zeldzame diersoorten konden niet voorkomen dat de race gehouden werd. Ook de uitstoot klopte allemaal volgens de berekeningen. Toch?

Te veel uitstoot Zandvoort

Toch niet. Volgens een document dat bij de rechtbank van Haarlem ingeleverd is, klopt er niks van die berekeningen. Er was te veel uitstoot. Hoe kan dat?

Rijk gerekend

Voornamelijk is het probleem rondom de uitstoot nu dat de berekening ervan niet klopt. Volgens de organisatie van Zandvoort is er een duidelijke berekening van de cijfers omtrent de uitstoot. Maar die cijfers zijn te rooskleurig. De berekeningen zijn onduidelijk, niet in de laatste plaats omdat berekeningen rondom de uitstoot van F1-auto’s één groot grijs gebied zijn. Er is dus gerekend met cijfers die min of meer niet bestaan. Die cijfers zijn gebaseerd op oude Amerikaanse cijfers over auto’s zonder katalysator. Dat zou ‘vergelijkbaar zijn’ met de uitstoot van een F1 auto op hoge snelheid. Bewijs daarvoor is niet indrukwekkend. In het ergste geval kan de uitstoot zo’n 10 keer zo veel zijn als berekend: veel te veel dus.

Vanuit Zandvoort zelf is er nog geen reactie. Het document ligt bij de rechtbank en er moet nog over geoordeeld worden. De cijfers van de natuurorganisaties baseren zich op Oostenrijks onderzoek en schijnen wel te kloppen. Toch geen F1 race in Zandvoort in 2022? (Via EenVandaag)