Het gaat bijna beginnen, de Grand Prix van Nederland. Voor velen is het een nieuwe ervaring, maar deze coureurs reden eerder al hun rondjes op Zandvoort.

Na 36 jaar is het komend weekend dan eindelijk zover. De Grand Prix van Nederland gaat eindelijk verreden worden op Zandvoort. Dat is me een behoorlijke poos. Vanzelfsprekend heeft geen enkele huidige Formule 1-coureur daar een Grand Prix gereden.

Sterker, van het hele veld waren er pas drie rijders geboren toen er voor de laatste keer een F1-wedstrijd werd gereden in de duinen. Te weten Kimi Räikkönen (17 oktober 1979), Fernando Alonso (29 juli 1981) en sir Lewis Hamilton (7 januari 1985). Zo lang geleden is het dus.

Maar wie van de heren rijders kent de baan wel omdat ze er in andere klassen weleens wat rondjes hebben gereden? Dat gaan we eens uitzoeken.

Bijna iedereen heeft al eens op Zandvoort gereden

Zandvoort is een populair circuit onder de coureurs. Bovendien hebben de meesten er al eens hun rondjes gereden. Lewis Hamilton bijvoorbeeld. Hij won er in 2005 de Formule 3 Euro series. Een van zijn tegenstanders was toen Sebastian Vettel.

Verder heeft ook Charles Leclerc er in de Formule 3 geraced, evenals Lando Norris. En die deed het er best goed.

In 2017, het jaar waarin hij de titel in de Europese F3 pakte, won hij twee van zijn drie races op Zandvoort. Bovendien startte hij alledrie die wedstrijden van pole. In de derde race was er een derde plaats. Toch vindt Lando het geen makkelijke baan. Het was vooral heel hobbelig, vond hij.

Carlos Sainz heeft er óók in de F3-wagen gereden. Hij kijkt vooral uit naar de Arie Luyendykbocht, vanwege de banking. Die kent hij nog niet in het echt, maar alleen van de simulator.

Mick Schumacher reed er ook Formule 3, net als Nikita Mazepin. Pierre Gasly scheurde er rond in de Formule Renault en Esteban Ocon deed dat in een DTM-wagen. Valtteri Bottas bewees dat hij al heel lang een geweldige vent is, want hij won er de Masters of Formula 3 in 2009 en 2010. Nicholas Latifi werd 7e bij de Masters in 2013.

Het wordt bijna saai, want ook Daniel Ricciardo reed er Formule 3. Alleen heeft hij er ook in een Formule 1-auto gereden, tijdens de Jumbo Racedagen als teamgenoot van Max Verstappen. Lance Stroll gaat dit weekend voor het eerst in Zandvoort rijden in een F1, want ook hij reed er al in de F3, net als George Russell en Antonio Giovinazzi.

Kortom, op Yuki Tsunaoda, Sergio Perez, Kimi Raikkonen en Fernando Alonso na heeft iedereen al de nodige officiële rondjes op Zandvoort gereden. En anders wel in de simulator.

Max is de enige die de nieuwe baan echt kent

Van alle coureurs die hun rondjes al hebben gereden op Zandvoort, is er maar 1 die dat op de nieuwe baan heeft gedaan. Inderdaad, Max Verstappen. En hij heeft niet alleen als enige op de vernieuwde baan gereden, hij deed dat zelfs in een Formule 1-auto.

Op 10 maart vorig jaar mocht hij namelijk en oude Red Bull (met een gillende V8) over het circuit sturen. Toen waren we nog in de veronderstelling dat er op 3 mei van dat jaar geraced zou worden, alleen pakte dat helaas anders uit.

Toch vindt Max de rondjes op Zandvoort in de F1-bolide geen voordeel. Het was een oude auto en een demonstratierondje is toch anders dan een echte race.

Inhalen wordt lastig

Overigens is iedere coureur het er over eens dat inhalen erg lastig gaat worden in Zandvoort. De baan is erg smal voor een Formule 1-auto en de rechte stukken zijn wat kort.

Daarom is het dus van groot belang dat er op zaterdag wordt gescoord. Want de coureur die zondag van pole start, kan de rest van de rondjes wel eens een heel groot voordeel hebben.

Laten we hopen dat het weer geen roet in het eten gooit en verder zeggen we hier in koor; We hebben er zin in!!