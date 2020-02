Leclerc: “Ik heb teveel Killer Instinct”

Come at me bro.

Charles Leclerc is deze winter lekker aan het reflecteren op wat beter kan in 2020. De Monegaskische Max Verstappen gaf eerder al te kennen dat hij nog veel kan leren van zijn ervaren teammaat Sebastian Vettel. In een interview met Motorsport Magazine gaat Charles nog wat verder in op zijn pluspunten en kluspunten, om het maar eens zo jeukend mogelijk te omschrijven.

Gevraagd of hij meer een Villeneuve of een Prost is, antwoordt Charles dat hij dat eigenlijk niet weet. Maar, als hij even langer nadenkt lijkt hij toch meer voor de eerste optie te kiezen. CL16 zegt namelijk dat als hij in de auto stapt hij overwelmd wordt door zijn Killer Instinct. Soms is dat een goede zaak, maar je moet het wel kunnen controleren, aldus Charles:

Op het moment dat ik in de auto stap heb ik dat killer instinct, ja. Ik wil geen tweede, derde, vierde of vijfde worden. Die plekken doen er niet toe. Ik denk dat het een kracht is maar het is ook een zwakte. Sommige fouten die ik dit jaar gemaakt heb zijn er een resultante van. Ik gaf op die momenten teveel, terwijl ik had moeten settelen voor minder. Niet iedereen zal dat me in dank afnemen, maar het is de manier waarop in elkaar steek.

Charles doelt qua fouten waarschijnlijk op zijn crashes in Azerbeidzjan, Monaco, Duitsland en misschien ook wel de touché met Vettel in Brazilië. Aan de andere kant pakte de Monegask ook zeven poles, waaronder die in Singapore waar hij zijn Ferrari al stuiterend en kwispelend de baan over ragde. Het goede nieuws is dat Charles verwacht dat hij met de nodige ervaring beter zal kunnen inschatten wanneer hij zijn killer instinct moet omarmen en wanneer even niet:

Ik moet het gewoon controleren. Met de ervaring zal dat wel komen.

Waarvan akte.