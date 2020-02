Corona-virus heeft zijn uitwerking op autosport

Voor meerdere raceklassen.

Het zal je in het nieuws niet ontgaan zijn dat er een epidemie door China woedt. Het ‘Corona’-virus houdt China al een tijdje in zijn greep. Om te voorkomen dat het virus zich verder zal gaan verspreiden worden er maatregelen getroffen. Denk aan negatieve reisadviezen en nauwelijks vluchten van en naar China.

Race vervallen

Een andere maatregel is dat de ePrix van China in Sanya is gecanceld. Deze zou plaatsvinden op 21 maart. De lokale overheid van Sanya (gemeente) en Hainan (de provincie) en de Chinese Autosportfederatie hebben besloten dat het niet verantwoord is, in overleg met de Formule E organisatie. Ze hebben laten weten dat de grootste zorg de gezondheid is van deelnemers en toeschouwers. Deze kan niet gewaarborgd worden.

Nieuwe datum

De organisatie is wel aan het kijken naar oplossingen. Vooralsnog is het op de korte termijn niet mogelijk om de race alsnog door te laten gaan. Er wordt daarom gekeken naar een andere datum, als de omstandigheden dit toelaten. Niet alleen moet dan de locatie virus-vrij zijn, maar het moet natuurlijk ook passen in de racekalender. Er is kans dat de race in zijn geheel komt te vervallen. De eerstvolgende ePrix staat gepland voor 15 februari in Mexico Stad.

Formule 1

Het is niet alleen de Formule E die binnenkort naar China zou gaan. De Grand Prix van China staat namelijk ook op de Formule 1-kalender. De FIA is op dit moment aan het bestuderen of doorgang wel of niet plaats kan vinden. De FIA laat weten dat hun eerste prioriteit is om de de wereldwijde motorsportgemeenschap evenals het publiek te beschermen. Daaruit kunnen we opmaken dat ook deze race niet helemaal zeker is. Ook voor Shanghai geldt een negatief reisadvies.

GP Zandvoort

Een dergelijke statement gaf de FIA overigens ook voor de GP van Australië, in verband met de vele bosbranden die het land teisterden. De GP van China staat gepland in het weekend van 19 april. Dat is twee weken ná de GP van Vietnam en twee weken vóór de GP van Nederland. De GP van China schrappen zou dus een gat van vier weken veroorzaken.