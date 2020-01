Leclerc: “Vettel zegt echt fascinerende dingen”

De Monegask zit naar eigen zeggen soms een uur ademloos te luisteren naar de Duitser.





Charles Leclerc en Sebastian Vettel vormden vorig seizoen het dynamische duo in Ferrari’s F1 team. Soms was het allemaal een beetje té dynamisch en werd het haast explosief, zoals in Brazilië. Onder de streep gebeurde wat velen al verwacht hadden: rookie Leclerc was de oude Seb stiekem gewoon de baas. Het kwalificatieduel ging met 12-9 naar de Monegask, die ook twee races won ten opzichte van de enkele zege die Vettel (met wat hulp van zijn team) pakte.

De verhoudingen zijn nu dan ook compleet anders dan aan het begin van vorig seizoen. Vettel is niet meer de onbetwiste nummer één bij team rood. Sterker nog, teambaas Mattia Binotto zal het niet zo snel toegeven maar de facto is Leclerc nu de man waar het om draait. Hij heeft de snelheid en de zekere toekomst bij de Scuderia. Voor Vettel is het afwachten of er na dit seizoen nog een langer dienstverband bij Ferrari mogelijk is en zo ja, in welke capaciteit dat dan zal zijn. Misschien is Ferrari wel bereid om Seb de Kimi-rol te geven, maar wil Vettel die accepteren?

Enfin, dat is op de zaken vooruitlopen, want eerst is er nog een heel seizoen te verrijden. Voorafgaand aan het feest laast Leclerc vast optekenen dat hij nog veel kan leren van zijn teammaat. We hebben dit soort dingen wel vaker gehoord van coureurs die weten dat ze de man in de andere garage normaal gesproken in de zak hebben, maar Charles treedt best ver in detail met zijn loftuitingen:

Ik heb heel veel van Vettel kunnen leren, echt heel veel. hij is extreem professioneel en kijkt echt naar alle details, dus dat opent je ogen wel. En verder is Seb ook een heel aardig persoon. Wij hebben natuurlijk onze momenten op de baan gehad, maar in feite werken we heel goed samen. Als je kijkt naar de manier waarop hij met het team en met de engineers werkt, dan heb ik vorig jaar al veel geleerd, maar valt er nog veel meer te leren. Hij gaat zoals gezegd erg in op de details en benoemt dingen waarvan ik dacht dat ze niet eens relevant zouden zijn. Soms zit ik gewoon een uur te luisteren naar wat hij over een bepaalde sessie te vertellen heeft. Dat is gewoon erg interessant.

Waarvan akte.