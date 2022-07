‘Leclerc is nog niet klaar voor de titel’

De ervaren oud Formule 1-coureur Gerhard Berger ziet Charles Leclerc geen wereldkampioen worden.

Vorig jaar draaide het om Lewis Hamilton en Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Dit jaar is het Verstappen tegenover Leclerc. Of het seizoen net zo’n knotsgekke ontknoping gaat krijgen zoals in 2021 valt nog te bezien. Volgens Gerhard Berger kan dat vies tegenvallen.

De oud Formule 1-coureur, die meer dan 200 races heeft verreden, geeft zijn mening in de F1 Nation Podcast. In de officiële podcast van de Formule 1 zegt Berger dat Charles Leclerc er dit jaar mogelijk nog niet klaar voor is om wereldkampioen te worden. Hij ziet het nog niet gebeuren, terwijl de Oostenrijker zijn kaarten zet op Max Verstappen.

Berger geniet van het huidige seizoen. De oud-coureur is van mening dat het mooi is dat Ferrari meedoet met de top. En dat zullen vele F1-fans het ongetwijfeld met hem eens zijn.

Het komt uiteindelijk niet alleen aan op het kunnen van Leclerc. Zijn team moet ook maximale prestaties leveren. En Ferrari heeft dit jaar al de nodige steken laten vallen. Natuurlijk is Red Bull Racing ook niet subliem tot nu toe, maar ze staan er beter voor dan de Italianen. Dat gezegd hebbende is Ferrari voor het eerst in jaren beter dan ooit. En beter dan Mercedes.

Max Verstappen loopt uit op Charles Leclerc. De Nederlander staat 38 punten voor in het kampioenschap. Als Max blijft winnen en Leclerc meer problemen voor zijn kiezen krijgt is het kampioenschap al snel besloten. Laten we hopen dat dit niet het geval is en dat het seizoen tot het einde spannend weet te blijven. Net als in 2021.