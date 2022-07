AMG GT R staat wat krapjes in Rotterdamse garage

Wat renovatie zou niet gek zijn. Een AMG GT-R en Defender vullen deze garage aan de Straatweg in Rotterdam.

Met een vraagprijs van 4,5 miljoen euro verwacht je misschien wat meer. Maar ja, locatie hè. De Straatweg in Rotterdam-Hillergersberg is een geliefde locatie. Jarenlang het thuis van de familie Perridon. Inmiddels is dat verleden tijd.

Straatweg Rotterdam

Je kunt wel voormalig voetballer Robin van Persie tot je buurman rekenen als je deze villa op de kop tikt. Gezellig een balletje trappen in de achtertuin, waarom ook niet. De vrijstaande villa beschikt over een eveneens vrijstaande garage.

Hier kun je twee auto’s in parkeren. Als voorbeeld zien we een Mercedes-AMG GT R en een Land Rover Defender. Driemaal Fiat 500 zal ook vast passen. Maar, zegt de makelaar in de advertentie op Funda, op de oprit kun je ook nog eens zes auto’s parkeren. De woning zelf kan wel wat liefde gebruiken. Een flinke renovatie zou het optrekje goed doen.

Over de locatie valt weinig te klagen. In de achtertuin heb je Bergse Achterplas waar je op zomerse dagen zoals deze genoeg waterplezier kunt beleven. Er is ook een botenhuis voor je sloep. Met de Biro naar het centrum gaan om een ijsje te scoren is ook zo gedaan. Man, ik zou makelaar moeten worden.

Die vraagprijs is nog wel een dingetje. 4,5 miljoen euro brengt je ook in een deftige villa in Het Gooi. Voor minder dan dat zit je ook in een riante villa aan de Côte d’Azur. Keuzes, keuzes. Ik hoef ze niet te maken.