Uitslag Formule 1: Grand Prix van Italië 2019

Is de race net zo bizar als de kwalificatie?

De bladeren aan de bomen maken aanstalten om te verschieten van kleur en dat kan maar één ding betekenen: we zijn alweer aanbeland bij de laatste race van het traditionele Europese F1 seizoen. Later dit jaar volgt weliswaar nog de optocht race in Sochi, maar dat ligt technisch gezien in Azië. Vandaag is het echter tijd voor de definitie van een traditionele race, namelijk die op het bloedsnelle Autodromo di Monza in het koninklijke gelijknamige park.

De kwalificatie van gisteren was knotsgek. Aan het eind van de sessie gingen alle coureurs traditioneel los voor hun laatste runs, maar uiteindelijk was het alleen Sainz die deze run kon volbrengen. Alle anderen kwamen namelijk te laat over de finish om nog een snel rondje te mogen beginnen. Voor alle teams en strategen was dat natuurlijk een koddig echec van jewelste.

Het betekende tevens dat de eerste runs in Q3 de startposities bepaalden. Zodoende was Leclerc spekkoper, want hij was daarin een krappe tiende rapper dan de beide Mercs. Er zat echter nog wel een pikant puntje aan dit hele verhaal. Bij Ferrari hadden ze intern afgesproken dat Vettel Leclerc een ‘tow’ zou geven voor de eerste run. Vervolgens zou Leclerc deze gunst in de tweede run terugbetalen aan de Duitser. Nou mislukte dit snode plannetje bij de eerste poging al een beetje, omdat Vettel rechtdoor ging in de eerste chicane. Toch had Vettel nog gehoopt op een slipstreampje van zijn teammaat bij de tweede run. Maar zover kwam het dus niet. SV5 was daar achteraf duidelijk niet blij mee.

Ook bij team Red Bull Racing was er niet veel reden tot vreugde. Door de omstandigheden zette Albon uiteindelijk helemaal geen tijd op de klokken in Q3 en moet hij starten vanaf plek acht. Verstappen wist al dat hij achteraan het veld moest beginnen vanwege een motorwissel, maar ook voor hem verliep de kwali alsnog niet zoals gepland. Max kreeg namelijk weer te kampen met een motorprobleem in Q1 toen hij even een rondje wilde doen voor de vorm. Genoeg dingen om in de gaten te houden vandaag dus…

Start

Leclerc heeft een goede start, maar Hamilton misschien nog net een iets betere. De Brit lijkt even langszij te komen aan de Monegask, die door lijkt te hebben dat hij LH44 net niet de pas af kan snijden zonder de voorvleugel van de Mercedes eraf te rijden. Uiteindelijk kiest Hamilton toch eieren voor zijn geld en eist Leclerc de binnenbocht op. Bottas lijkt te profiteren van het gevecht van de eerste twee en Hamilton buitenom in te halen in de eerste chicane. Maar op een of andere manier gaat het mis voor de Fin en moet hij zijn teamgenootje toch weer voorlaten.

Vettel ziet geen kans om plekken goed te maken bij de start. Ricciardo lijkt de Duitser in de eerste chicane zelfs te kunnen bedreigen, maar ook zijn keuze voor de buitenkant van de eerste knik blijkt de verkeerde te zijn. In plaats van dat Daniel Vettel inhaalt, wordt hij voorbijgereden door zijn teammaat Nico Hulkenberg, die vervolgens zelfs kortstondig opstoomt naar plek vier als hij Vettel voorbijgaat. De eerste keer dat het veld over het rechte stuk raast zet Vettel dat echter direct recht.

Helaas raast Verstappen trouwens niet mee met zijn collegae, maar komt hij meteen de pits binnen. Onze van achterop de grid gestarte landgenoot heeft buiten beeld kennelijk zijn voorvleugel beschadigd en krijgt een nieuwe neus. Het is een beetje makkelijk, maar na de fabelachtige eerste seizoenshelft is het dus de tweede keer in twee weekenden dat VER niet ongeschonden door ronde 1 komt. Kan gebeuren, maar het is natuurlijk niet bepaald de ideale start van een puike inhaalrace voor MV33.

Even later zien we de racecraft van Albon in volle actie als de Britse Thai Sainz voorbijgaat middels een ouderwetse dummy richting de tweede chicane. Helaas voor AA23 kan Sainz meteen counteren, waarna de nieuwe teammaat van Max te weinig geduld toont en zijn auto in Lesmo I aan de buitenkant ‘laat staan’. Een touché met Sainz volgt, waardoor Albon even door het grind moet en een aantal plekken verliest.

Het kan echter altijd slechter. Want Vettel zakt wederom door het ijs. De gefrustreerde Duitser spint in de vlijmsnelle links-rechts-links combinatie en wil daarna té snel weer doorrijden. Hij ziet daarbij echter de aanstormende Lance Stroll over het hoofd en beroert de ongelukkige Canadees die juist aan zo’n goed weekend bezig was. Lance Vance Dance beklaagt zich hier terecht over op de radio, alvorens exact hetzelfde te doen als Vettel deed met Pierre Gasly als slachtoffer. De Fransman kan Stroll gelukkig ontwijken, maar moet daarvoor wel over het grind.

Mid Race

Zowel Vettel als Stroll incasseren voor hun trangressies een strafje van de wedstrijdleiding. Hetzelfde geldt voor Alfa Romeo. Het team heeft de vanuit de pitstraat gestarte Kimi namelijk op de verkeerde banden de wedstrijd ingestuurd. Kimi haalde gisteren Q3 (waarin hij crashte) en dus had het team niet voor een andere compound banden mogen kiezen. Oops.

Het is vervolgens een klein beetje wachten op de eerste pitstops, want de slagvolgorde blijft een poos onveranderd. Hamilton opent het bal bij het ingaan van ronde 20 en wisselt naar de mediums. Een rondje later moet Leclerc reageren. Hij gaat naar de harde banden. Als de Monegask weer de pits uitrijdt komt hij voor Hamilton op de baan terecht. Het verschil is echter minimaal en Hamilton kan op zijn iets zachtere en warmere aanvallen.

Leclerc rijdt verdedigende lijnen op het rechte stuk en heeft een beetje mazzel met de Renaults. Eerst krijgt Leclerc een tow van Renault waarmee hij kan ontsnappen aan de DRS-aanval van Lewis en vervolgens zit Hulkenberg Hamilton wat in de weg. Toch komt het uiteindelijk tot wiel-aan-wiel actie. Hamilton zet zijn Merc aan de buitenkant naast de Fezza van Leclerc voor de tweede chicane. Maar It is I, Leclerc verweerd zich Verstappenesque. Er volgt een lichte touché waarover Hamilton zich beklaagt. De wedstrijdleiding besluit het voorval af te doen door CL16 de hervonden zwart-witte vlag te tonen. Leclerc mag dus door met een waarschuwinkje.

LAP 23/53 Leclerc and Hamilton overtake Hulkenberg Hamilton then tries to overtake the Ferrari but runs out of room! Leclerc is shown a black and white flag#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QlkuOea7Cy — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Het gevecht is echter nog niet gedaan. Zoals verwacht heeft Mercedes op racedag wederom meer snelheid dan Ferrari. Het voordeel voor team rood is dat de SF90 wel enorm snel is op het rechte stuk. Toch staat Leclerc vol onder druk en dat blijkt als de Monegask rechtdoor schiet in de eerste chicane. Hamilton zit meteen in zijn staart en de gedachten dwalen af naar Canada. Hamilton lijkt aan te kunnen vallen richting de tweede chicane, maar wederom toont Charles zich een harde hond. Door zijn auto zo elegant mogelijk breed te maken weet hij de Britse kampioen alsnog achter zich te laten. Hamilton vindt het allemaal maar een beetje dangerous driving.

LAP 36/53 Leclerc locks up into Turn One under pressure from Hamilton, and misses the apex He recovers back onto the track and stops the championship leader from overtaking on the outside#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/M5gNyit2Te — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

De charge en/of de spirit van de Brit lijkt hiermee gebroken. Bottas, die in de luwte van het gevecht zijn banden gespaard heeft, komt zienderogen dichterbij. Hamilton schiet door in de eerste chicane en laat zijn teamgenootje daarmee bewust of onbewust passeren. Het is nu aan de Fin om de leidende Ferrari te kraken. We zijn benieuwd.

Achter het top-3 gevecht rijden nog altijd de Renaults, maar net als vorige week komt Albon richting de slotfase van de race op stoom. Wederom heeft de Thai daar een beetje mazzel voor nodig, wat hij met het uitvallen van Sainz en Kvyat ook krijgt. AA23 kruipt richting de staart van Hulkenberg. Teammaat MV33 gaat inmiddels rond op de achtste plaats en zit klem achter Perez.

Finish

HAM gaat nog even voor de snelste ronde door nieuw rubber op te halen, maar we zijn vooral geïnteresseerd in de strijd om de leiding in de race. Leclerc lijkt het te kunnen controleren met zijn harde rubber, maar met drie rondjes te gaan zit Bottas op het rechte stuk in het DRS-window. Helaas voor VB77 verremt hij zich richting de eerste chicane, wat Leclerc weer een rondje lucht geeft.

Nog een keertje moet Leclerc het rechte stuk over. Bottas zet alles op alles en kruipt wederom tot binnen een seconde. Maar het is net niet voldoende. De power van Ferrari helpt LEC uit de brand. Terwijl teamgenoot Vettel totaal verzuipt redt LEC op zijn beurt de rode brigade uit de brand en wint hij voor het oog van alle Italiaanse fans. Is het de definitieve machtsgreep binnen het team. Bottas wordt tweede voor Hamilton, terwijl Renault het beste resultaat van het jaar haalt met plek vier en plek vijf. Zou die 1.000 hp dan toch in de motor zitten?

Albon komt niet verder dan de zesde plek. Als excuus daarvoor kan hij aandragen dat de kwali gisteren niet geweldig was, dat hij door Sainz even van de baan gedrongen werd en dat Monza niet de baan is voor Red Bull dit seizoen. Dat blijkt ook wel bij Verstappen, die ook aan het eind van de rit niet voorbij Perez weet te komen en achtste wordt. Giovinazzi maakt eindelijk een weekend goed af en eindigt als negende, voor Norris die het laatste puntje pakt. Een aparte vermelding mag er zijn voor Russell, die met de magere Williams veertiende wordt en linksom of rechtsom een paar andere coureurs achter zich weet te houden. Chapeau!

De volledige uitslag

1. Leclerc – Ferrari

2. Bottas – Mercedes

3. Hamilton – Mercedes

4. Ricciardo – Renault

5. Hulkenberg – Renault

6. Albon – Red Bull

7. Perez – Racing Point

8. VERSTAPPEN – Red Bull

9. Giovinazzi – Alfa Romeo

10. Norris – McLaren

11. Gasly – Toro Rosso

12. Stroll – Racing Point

13. Vettel – Ferrari

14. Russell – Williams

15. Raikkonen – Alfa Romeo

16. Grosjean – Haas F1

17. Kubica – Williams

18. Magnussen – Haas F1

19. Kvyat – Toro Rosso

20. Sainz – McLaren