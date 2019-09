Mercedes is zoutig omdat Leclerc geen straf kreeg

De druiven zijn zuur bij de veelwinnaars.

Het heeft even geduurd, maar voor het eerst sinds 2010 (Alonso) heeft Ferrari weer eens de Italiaanse Grand Prix gewonnen. Voorafgaand aan het weekend leek dat bijna een zekerheidje te worden gezien de enorme power van de Ferrari-PU, maar in de race was het toch weer nagelbijten voor de tifosi. Net als in Spa was de race pace van de Mercs eigenlijk beter. Maar eveneens net als in Spa beten de zilverpijlen zich uiteindelijk stuk op Charles Leclerc.

De Monegask moest het dit keer wel helemaal alleen opknappen, nadat Vettel in de beginfase van de race al de fout inging. Vooral in gevecht met Hamilton moest CL16 alle zeilen bijzetten om de eerste plek te verdedigen. Dat lukte dus uiteindelijk, maar niet zonder twee controversiële momentjes. In ronde 23 gaf Charles bijzonder weinig ruimte aan Lewis bij het aanremmen van de tweede chicane, waardoor de twee elkaar raakten.

LAP 23/53 Leclerc and Hamilton overtake Hulkenberg Hamilton then tries to overtake the Ferrari but runs out of room! Leclerc is shown a black and white flag#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QlkuOea7Cy — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

In ronde 36 had Leclerc een Vettel-momentje, waarbij hij zich verremde en vervolgens Hamilton wederom ietwat bruusk moest blokken richting de tweede chicane. Er is weleens voor minder een straf uitgedeeld. Dit keer gebeurde dat echter niet. Leclerc kreeg alleen voor de vorm een waarschuwing, in de vorm van de zwart-witte vlag. Die kreeg hij trouwens al bij het eerste incident, waarna het tweede snel afgedaan werd met een ‘no further action required’.

LAP 36/53 Leclerc locks up into Turn One under pressure from Hamilton, and misses the apex He recovers back onto the track and stops the championship leader from overtaking on the outside#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/M5gNyit2Te — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

Hoewel Hamilton in het interview met Martin Brundle vlak na de race op de vlakte bleef over het geheel, stak dat toch een beetje bij Mercedes. In de nabespreking bij Sky Sports konden zowel Toto Wolff als ook Hamilton zelf het uiteindelijk niet laten om zich slechte verliezers te tonen. Na een heel klein beetje aandringen van de journo’s zegt Toto:

Ja, wat ga je doen, een straf uitdelen aan Leclerc hier in Monza? Dan zouden we waarschijnlijk rellen gehad hebben met alle tifosi hier. Maar goed ik wil de problemen van Michael Masi (de nieuwe FIA honcho) er ook niet bij hebben. Het is lastig maar voor beide incidenten zou je een straf kunnen geven.

Na het nogmaals bekijken van de beelden van ronde 23 wordt Toto nog wat stelliger:

Ja hij drukt ‘m van de baan. Ik denk dat we in een toekomstige situatie deze beelden nog weleens zelf aan de FIA zullen laten zien met de boodschap ‘weten jullie nog wat er gebeurde in 2019 in Monza?’.

Ook Lil’ Lewis laat zich na wat puik zuigwerk van de Sky professionals verleiden tot het geven van zijn echte mening. De vijfvoudig kampioen begint nog met ‘alles wat ik erover zegt heeft geen zin’ en ‘wat gebeurd is, is gebeurd’, maar komt dan toch met het gebetene wat we van hem kennen:

Ja het lijkt er wel op dat deze nieuwe generatie coureurs bij de FIA met heel veel weg kan komen. Maar prima, dan weet ik dat nu en heb ik mijn les geleerd. Ik heb daarom alvast zin in toekomstige races.

Waarvan akte.