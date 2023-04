“Leclerc wil Sainz eruit werken bij Ferrari”

Volgens een kwaliteitspublicatie wil Leclerc af van Sainz als teamgenoot bij Ferrari.

Een van de belangrijkste zaken in de Formule 1 als je succes wil hebben als coureur is invloed uitoefenen op wie je teamgenoot is. Soms is het wellicht handig als er ‘in de andere auto’ een goede coureur zit, vooral als de verstandhouding goed is. Denk aan een scenario als bij Mercedes vorig jaar. Als de auto voor geen meter gaat, is het wel prettig als beide coureurs bij kunnen dragen aan positieve ontwikkeling.

Meestal willen coureurs echter stiekem gewoon Gaston Mazzacane als teammaat hebben. In dat geval hoeven ze zich nooit zorgen te maken een nederlaag te lijden in de kwalificatie of in de races. Uiteindelijk zijn je prestaties ten opzichte van je teammaat toch de belangrijkste maat van hoe goed je het doet als coureur. Bijkomend voordeel: als je duidelijk de betere van de twee bent, gaat het team automatisch achter jou staan. Zo ontstaat een situatie die zichzelf versterkt.

De voorbeelden van teammaten waarop de druk zo hoog wordt dat de relatie volledig scheef loopt zijn, niet verrassend, legio. Pironi en Villeneuve, Mansell en Piquet, Prost en Senna, Alonso en Hamilton, al deze vetes maken nu deel uit van de F1 folklore. Niet voor niks dwong Prost in 1993 bij Williams af dat iedereen behalve Senna zijn teammaat kon worden. Ook niet voor niks roemt Hamilton Kovalainen en Bottas vaak als de beste teamgenoten die hij heeft gehad. Tegen hen had LH44 het een stuk makkelijker dan tegen Alonso, Button en Rosberg.

Volgens El Nacional is de relatie tussen de twee coureurs bij Ferrari nu de volgende die naar zijn grootje gaat. De Spaanse kwaliteitspublicatie heeft het zelfs over een ‘burgeroorlog’, waarbij Leclerc Sainz buiten probeert te werken. De Monegask zou al zijn vraagtekens hebben bij de collegialiteit van Sainz en in Australië zijn deze twijfels opnieuw opgeflakkerd.

Leclerc hoopte in Q3 een tow te krijgen van Sainz, maar die kreeg hij niet. In plaats daarvan reed de Spanjaard hem juist een beetje in de weg. Over de radio liet Leclerc na afloop cynisch weten dat het ‘erg prettig was om een tow te krijgen van Sainz tussen bocht 3 en 4, omdat het altijd fijn is om daar lekker dicht bij elkaar te zitten’. Zoals je kan zien op het plaatje hieronder, is het dat absoluut niet.

Er volgde een ietwat vertraagd gezapig ‘copy’ op het bericht, dat verder grotendeels onopgemerkt bleef. Echter volgens El Nacional is er meer aan de hand en tekent het gespannen verhouding tussen de twee. Beiden staan nog onder contract bij Ferrari tot en met 2024. Bij de race in Engeland vorig jaar, weigerde Sainz ook al het teamspel te spelen, toen Ferrari de strategie weer eens verknalde bij Leclerc. In plaats van als buffer te fungeren voor de Monegask bij de herstart achter de safetycar, ging Sainz zijn teammaat snel voorbij en won hij zijn eerste race. Voor Leclerc resteerde P4.

Van de twee Ferrari coureurs wordt Leclerc over het algemeen gezien als het grootste talent. De drie jaar oudere Sainz zit echter doorgaans aardig in de buurt van de Monegask. Bovendien is hij vaak wat handiger met strategische calls. Ondanks de overspeed van Leclerc wist Sainz in 2021 meer punten te verzamelen dan LEC. De Spanjaard kan uit een suboptimale situatie vaak maximaal punten sprokkelen. De Monegask komt juist boven drijven als de auto echt goed is en kan dan nog net een beetje extra brengen.

Er zijn pas drie races geweest, maar tot op heden zien we dat dit jaar wederom gebeuren. De SF23 is knaak, ‘dus’ staat Sainz voor Leclerc in het kampioenschap met 20 punten versus 6 punten. Mogelijk is dit ook de reden waarom Sainz zo aangeslagen was door zijn straf na de race in Melbourne. Met P3 of met P4 had hij al een echte buffer gehad ten opzichte van Leclerc in de punten.

Duidelijk is dat het bij Ferrari weer een ouderwetse puinhoop is. Teambaas Vasseur vecht met CEO Benedetto Vigna om wie het voor het zeggen heeft in het team. Op de achtergrond staat Agnelli-telg John Elkann daar nog boven. De auto gaat voor geen meter. En nu is er dus ook nog wrevel tussen de coureurs. Nu beide coureurs recent gelinkt zijn aan andere teams (Sainz aan Audi, Leclerc aan Mercedes) is het de vraag hoe het verder moet. In principe hebben beiden aangegeven dat rijden voor Ferrari hun absolute droom is. Maar hoe lang dat duurt als het team eerder steeds verder terug lijkt te vallen dan dat het vooruitgang boekt, is in de F1 altijd weer de vraag.