Wie is de nummer 1 bij Ferrari?

De grote baas van het F1-team heeft antwoord wie de nummer 1 is bij Ferrari.

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt eraan. Het belooft een enorm spannend jaar te gaan worden. Red Bull is door wat straffen van de FIA beperkt in de mogelijkheid voor de ontwikkeling van de RB19. Bij Mercedes vonden ze halverwege het seizoen de weg naar boven en ze wisten zelfs een race te winnen. Dan is er ook nog Ferrari. Dat team was niet eens zo heel erg veel langzamer, maar maakte (zeker in het begin van het seizoen 2022) nogal wat verkeerde beslissingen.

Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar het is niet ondenkbaar dat we eindelijk weer eens drie teams zien strijden om de zege. Wat we 100% zeker weten, is dat de strijd binnen Ferrari erg spannend gaat worden. Carlos Sainz had vorig jaar nogal moeite om aan de auto te wennen, maar kwam uiteindelijk wel goed op stoom. Charles Leclerc was dikwijls sneller, maar maakte ook meer foutjes. Het is misschien wel het beste rijdersduo van de grid.

Nummer 1 bij Ferrari?

Kortom, wie is de nummer 1 bij de Scuderia Ferrari? Dat vroeg het Britse Autosport zich ook af en toevallig hadden ze Frédéric Vasseur voor hen. Dat is de nieuwe teambaas van Ferrari die overkomt van Alfa Romeo en orde op zaken moet stellen.

We hebben twee heel goede coureurs. Beide kunnen het absoluut aan. Wij zijn in de positie om hen identieke auto’s te geven, dezelfde structuur en dezelfde ondersteuning. Het doel is duidelijk dat er gewonnen moet worden mét Ferrari en vóór Ferrari. Er is geen nummer 1 en nummer 2. Maar op een bepaald moment, wanneer we moeten ingrijpen, zal ik actie ondernemen. Het maakt niet uit voor wie ik kies. Maar als ik halverwege het seizoen moet ingrijpen, zal ik dat doen. Fréderic Vasseur, wil niet zeggen dat hij Leclerc ook beter vindt.

Geen onbekende

Leclerc is een bekende voor Vasseur, want hij haalde hem in 2018 naar Alfa Romeo toe, als vervanger voor Pascal Wehrlein. Al in dat eerste seizoen was duidelijk dat Leclerc een buitengewoon talent was.

Ook lijkt Frédéric de ideale persoon op de positie. Mattia Binotto was voornamelijk een technisch genie (hij werkte al aan de auto van Michael Schumacher), die naar voren geschoven werd. Vasseur staat bekend als een strenge doch rechtvaardige teambaas die daadwerkelijk leiding kan geven, iets waar het de afgelopen jaren nogal aan schortte.

Nu is de vraag aan jullie: is dit een slimme beslissing? Want mocht het zo zijn dat het dichter bij dan ooit zit, is een ondersteunende coureur een tactisch voordeel voor een team. Ten tweede wie denken jullie dat dit seizoen beter zal presteren? De supersnelle Charles Leclerc of de consistente Sainz? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Dit zijn de beste F1-coureurs (aldus de F1-coureurs)!