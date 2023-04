Koop deze Hollandse BMW 2002 tii op Koningsdag

Dit oranje pareltje kan op Koningsdag van jou zijn.

Moderne BMW’s roepen niet louter positieve reacties op met hun polariserende design en soms wat patserige uitstraling. We hebben vandaag echter een BMW voor je waar eigenlijk niemand een hekel aan kan hebben. Hiermee heb je 100% opgestoken duimpjes-garantie.

We hebben het over de voorvader van de 3 Serie: de BMW 2002. Het betreft niet de brute Turbo met zijn brede wielkasten, maar het is ook niet de minste versie. Dit is namelijk een 2002 tii, de op één na dikste variant van de 02-serie.

De laatste ‘i’ staat voor injectie, wat ervoor zorgde dat het 2,0 liter blok 130 pk leverde. Dat klinkt niet meer zo indrukwekkend anno 2023, maar het was aanzienlijk meer dan de instapversie. De BMW 1502 leverde namelijk maar 75 pk. Met een gewicht van niet veel meer dan 1.000 kg heb je natuurlijk ook helemaal niet veel pk’s nodig om lol te hebben.

Deze specifieke BMW 2002 tii staat al sinds 1974 op Nederlands kenteken en dat betekent dat het een origineel Nederlandse auto is. De eerste eigenaar moet een vaderlandslievend man zijn geweest, want hij koos voor Inka Orange.

De kilometerstand is nog heel bescheiden, zeker voor een auto van bijna 50 jaar oud: er staat momenteel 42.225 km op de teller. Afgaande op de foto’s ziet deze klassieke Bimmer er ook nog (of beter gezegd: weer) piekfijn uit. Een van de vorige eigenaren heeft zijn best gedaan om de auto weer fabrieksnieuw te maken.

De auto wordt momenteel geveild op Collecting Cars en de veiling loopt aanstaande donderdag af. Inderdaad, precies op Koningsdag. Wat is nu een betere manier om Koningsdag te vieren dan door een prachtige oranje BMW te kopen?

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!