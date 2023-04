Ford maakt een Raptor van alles, inclusief de Mustang

Na het belachelijke succes van de F-150 Raptor, Ranger Raptor en Bronco Raptor gaat Ford naar verluidt van alles een Raptor maken. Ook van de Mustang dus.

De Ford F-150 Raptor wordt al jarenlang door iedereen begeerd. Nou ja, door iedereen behalve The Tyre Extinguishers dan, uiteraard. Met zijn forse formaat, grote wielen en enorme vermogen is de F-150 Raptor zo’n auto waar je graag inzit als de wereld vergaat. Wat tegenwoordig elke dag zo’n beetje het geval is. Helaas is de F-150 in het algemeen en de Raptor in het bijzonder, niet echt bon ton in het Nederlandse politieke klimaat. Zodoende zie je ze niet zo vaak op gele platen.

Hetzelfde geldt voor de Ranger Raptor en de Bronco Raptor. Het is al heel wat dat de Bronco überhaupt richting deze contreien komt. Gezien de uitstoot zal het geen hardloper zijn. Zeker niet als Rob Jetten de BPM verdubbelt en de markt voor nieuwe auto’s in Nederland nog verder decimeert.

Gelukkig zijn er ook nog andere automarkten. En daarvoor gaat Ford nu kennelijk ook een Raptor variant maken van de Mustang. Het lijkt logisch om de gaafste auto van het merk (op de GT na dan) de gaafste uitdossing van het merk mee te geven. Maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo logisch. De Mustang is immers een tweedeurs sportieveling.

Er is echter een soort hype op touw van sportwagens die tot offroaders worden verbouwd. Porsche doet het (weer) met de iconische 911 Safari en ook Lamborghini deelt mee in de feestvreugde met Huracan Sterrato. De Mega Track met zijn Audi achterlichten en Mercedes V12 was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt.

Car & Driver meent reeds te weten wat de Mustang Raptor voor techniek onder de kap krijgt. Dat zal namelijk de geblazen V8 uit de F-150 Raptor R zijn, gekoppeld aan een tientraps automaat die al het vermogen naar de vier wielen stuurt. Fox Racing onderstel-goodies zorgen ervoor dat je na de jump (spreek uit: jump) weer een zachte landing maakt. Een lage gearing om rotsen mee te beklimmen zal er echter niet zijn.

Enkele amateur-designers maakten reeds de impressies van de offroad-Mustang die je zite op deze pagina. Koop dan?