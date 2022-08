30 km/u in bebouwde kom echt dé oplossing?

De oplossing tegen verkeersdoden of een oplossing? 30 km/u in de bebouwde kom.

Al jarenlang is 50 km/u de norm binnen de bebouwde kom. In woonwijken, schoolzones en dergelijken hanteert men wel een maximale snelheid van 30 km/u. De komende jaren kan er wat veranderen op dat gebied. Steeds meer gemeenten maken zich hard om 30 km/u in de gehele bebouwde kom te hanteren. Veilig Verkeer Nederland (VVN) mengt zich nu ook in de discussie.

Wat VVN betreft is 30 de norm en 50 de uitzondering. De snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom moet het aantal verkeersslachtoffers gaan terugdringen. Bij een aanrijding met 50 km/u is de kans op letsel een stuk hoger dan bij 30 km/u. Tegelijkertijd is het voer voor discussie. Een auto die met 30 door de bebouwde kom tuft is straks net zo ‘snel’ als iemand op een elektrische fiets die stevig doortrapt. Is 30 niet te langzaam?

Er zijn natuurlijk zat overzichtelijke wegen in de bebouwde kom, met een gescheiden fietspad, waar je nu 50 km/u mag rijden. Op juist dit soort wegen zou 30 km/u ontzettend langzaam aanvoelen. Zeg maar gerust onnodig langzaam, uit het oogpunt van de auto liefhebbende bestuurder.

Bovendien is het altijd de vraag bij een aanrijding hoe hard er is gereden. Iemand die al te hard aan het rijden was op een 50-weg, zal ook te hard rijden als je op diezelfde weg 30 mag. Zeker als het een overzichtelijke weg betreft waar 30 gevoelsmatig een te lage snelheid is.

Kortom, het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Gemeenten kunnen niet zomaar alles 30 maken. Daarvoor moet er een wetsaanpassing plaatsvinden en dat gaat weer via de Tweede Kamer. Je bent zomaar weer een paar jaar verder met een debat hier en een discussie daar.