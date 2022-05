Hogere brandstofprijzen dreigen voor Nederlanders

Nog hogere brandstofprijzen zijn een mogelijk scenario voor de komende periode. Laten we het hopen van niet.

Misschien doe je er verstandig aan om deze week de auto vol te tanken. Ondanks het wegvallen van de accijns is de brandstof nog altijd peperduur (daar heb je hem weer). De landelijke adviesprijs voor Euro95 ligt vandaag op 2,241 per liter. Dat kan dus op gaan lopen, daarover bericht De Telegraaf.

De krant schrijft dat de hogere brandstofprijzen kunnen komen als Brussel overweegt Russisch olie te boycotten. De boycot betekent dat er per 1 januari 2023 een verbod komt op het importeren van olie uit Rusland naar EU-landen.

Zenuwachtige ontwikkelingen met betrekking tot de olie betekent hogere prijzen aan de pomp. Ontwikkelingen die je vaak al de volgende dag na een gebeurtenis te merken zijn.

Er zijn sowieso geen indicaties dat de prijzen aan de pomp binnen afzienbare tijd gaan dalen. Over een paar maanden is de zomervakantie een feit. Vakantiegangers die met de auto op reis gaan zullen qua brandstofkosten flink meer kwijt zijn in vergelijking met een jaar geleden. Over de grens is het nog altijd een stuk voordeliger tanken dan in Nederland, maar van goedkoop kun je niet spreken.