Volkswagen T-Roc facelift doet mee met LED lichtshow

Aan crossovers geen gebrek bij Volkswagen, de T-Roc facelift laat zien dat dit model nog even mee mag doen.

De Taigo, T-Cross en dan was er natuurlijk ook nog de T-Roc. Wie hoopt op uitdunning van het gamma met betrekking tot crossovers heeft het mis. Met de T-Roc facelift is Volkswagen van mening dat het model er nog wel even mag blijven. Zowel deze crossover als de cabriolet op basis van de crossover.

T-Roc Cabriolet

Toen Volkswagen T-Roc Cabriolet onthulde schetste dat toch enige verbazing. De Range Rover Evoque Cabriolet heeft bijvoorbeeld laten zien dat deze niche heel moeilijk te verkopen is aan klanten. Het maakte Volkswagen niets uit. Ze wilden zelf ook zo’n model aanbieden en die kwam in vorm van de T-Roc Cabriolet. Ook dit model profiteert van de facelift en blijft dus in het gamma van de Duitse autofabrikant.

De facelift van de Volkswagen T-Roc maakt de crossover weer gelijk aan zijn modern familieleden. Koplampen en achterlichten die nu in lijn zijn met de huidige designtaal van het merk. Net als bij de ID.4 en ook de nieuwe Polo, heeft de T-Roc nu zo’n doorlopende LED-balk aan de voorzijde. Deze balk stopt pas bij het logo in het midden.

Er is keuze uit meer lakkleuren en wielen. Het begint bij 17-inch en loopt door tot 19-inch. In het interieur kun je optioneel een lekker groot display krijgen van 9.2-inch groot. Vink je geen opties aan, dan moet je het met het kleinere 6.5- of 8-inch scherm doen. Het infotainmentscherm brengt onder meer ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay. Er zijn nog wel een paar fysieke knoppen te bespeuren in de T-Roc. Toch is het meerendeel aanraakgevoelig, net als bij de Polo facelift, de Golf en de ID-modellen. Ook net als bij de Polo heb je nu altijd een digitaal instrumentarium voor je neus.

Motoren

Qua motoren is er niet schrikbarend veel anders. Je kunt nog steeds zelf roeren of kiezen voor een DSG. Het begint bij een 1.0 benzinemotor met 110 pk, een 1.5-liter met 150 pk of een 2.0 met 190 pk. Laatstgenoemde heeft standaard 4Motion vierwielaandrijving. Van het pre facelift model was er ook een T-Roc R met 300 pk. Ook deze keert terug in geselecteerde landen. Idem dito voor de 2.0-liter TDI’s met 115 of 150 pk. Op dit moment is het niet duidelijk of de diesel naar Nederland komt.